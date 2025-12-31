É¹Àî¤¤è¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇºÃÀÞ¡Ö¥à¥ê¥à¥ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡ÄÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
²Î¼êÉ¹Àî¤¤è¤·(48)¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ÎºÃÀÞ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¤Î»þ¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÊ¿Èø¾»¹¸¤µ¤ó¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¾ì¡£´«Í¶¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª·î¼Õ¤¬·î2Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¡Ø¤¦¤Á¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤ÇÆÈ³Ø¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²Î¤òÄ°¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¡¤·Æþ¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÉã¤Ë¤Ï°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£Éô²°¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ê¬¤Î¡×¡£Ãæ³Ø1Ç¯¤Î»þ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤âÇã¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢Íê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é1²ó¡¢¤Ö¤Ã¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤¬Çã¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÉã¤«¤é¡Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÇã¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤ª¶â¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃæ³Ø¤Î»þ¤Ë¿·Ê¹ÇÛÃ£¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¹¤°¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤á¤¿¤Î¡¢¤¹¤°¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÄ«Áá¤¤¤ÎÌµÍý¤À¤«¤é¡×¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¡ÄÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£É¹Àî¤Ï¡ÖÄ«5»þ¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¡£1½µ´Ö¤Ç¤ä¤á¤Æ¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ì¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Âç¹©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¡£±¿¤ó¤À¤ê¤È¤«¡£¥à¥ê¥à¥ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌµÍý¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö½Å¤¿¤¤¤â¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¡£
²ÃÆ£¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»Ò¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤º¤Ü¤é¤Î¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤è¤Í¡¢É¹Àî·¯¤ÎÃæ¤Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢É¹Àî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£