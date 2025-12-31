Ä¹Åè°ìÌÐ¡¡ÅÓÃæÂàÀÊ¤ÎÂçÁûÆ°¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿Í¤ä¤Ç¡©¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡ª¡×¹¥´¶ÅÙÄã¤¤ÂÐ·è¤òÀ©¤¹
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡¥²¥ó¥Ð¡¡£³»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î»³Æâ·ò»Ê¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö°ìÌÐ£Ö£Ó»³Æâ¡¡¹¥´¶ÅÙÄã¤¤Êý¤¬¾¡¤ÁÂÐ·è¡×¤ò¿Ê¹Ô¡£·ë²Ì¤Ï¡¢°ìÌÐ¤Î¹¥´¶ÅÙ¤¬£µ£·¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ»³Æâ£´£³¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£¡Ö¹¥´¶ÅÙÄã¤¤ÂÐ·è¡×¤Ï»³Æâ¤¬À©¤·¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿´é¤Ç°ìÌÐ¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿Í¤ä¤Ç¡©ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡©¤¢¤ó¤À¤±¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¡ªÅÓÃæÂàÀÊ¤â¡×¤È¡¢°ìÌÐ¤¬£¸·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Î¼ýÏ¿¤òÅÓÃæÂàÀÊ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¤ÇÂàÀÊ¤»¤Ê¡ª¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¡£°ìÌÐ¤â²ù¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÅö¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ä¡£¹¥´¶ÅÙ²¼¤²¤ë¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤Í¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤ÎÊý¤¬¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤Î³ä¤Ë°Î¤Ö¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤¬ÀµÄ¾¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ßÀ²È¤Ï¡¢»³Æâ¤Ë¡ÖÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¡©ÅÓÃæÂàÀÊ¤·¤¿¿Í¤è¤ê¹¥´¶ÅÙ¤¬Äã¤¤¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¤¤Ç¡Ä¡£°ì²ó¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï£¸·î¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¡Ý¡×¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤Î¿Ê¹Ô¤ËÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæÂàÀÊ¡£¡Ö²¶¡¢µ¢¤ë¤è¡ª²¶¤Ïµ¢¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡¢¹â¶¶¤é¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ°ìÃ¶¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ýÏ¿¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£