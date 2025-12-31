¤¢¤Î¡Ö¤½¤ì¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡×³Ú¶Ê¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë»×¤Ã¤¿¤Ò¤È¤³¤È¹ðÇò
¤¢¤Î¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å11»þ6Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³Ú¶Ê¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤òÆÉ¤ß¡¢°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Ò¤È¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¤òÇ¯Æâ¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕÈ¯É½²ñ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î¤Î°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Ò¤È¤³¤È¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Öºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤ÎYouTube¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡ØÀµÄ¾¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¤Ï¹¥¤¡Ù¡ØÀµÄ¾¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶Ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î¤Ò¤È¤³¤È¡Ø¤ß¤ó¤ÊÀµÄ¾¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡Ù¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡Ö¡ØÀµÄ¾¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê¹¥¤¡Ù¤Î´Ö¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó·ù¤¤¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¹¤´¤¤Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡Ê¤Ê¤ë¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£