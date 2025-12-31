11¿Í¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÊõÄÍOG¤È£²Ç¯È¾¤Î¸òºÝ·Ð¤Æ
11¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×GANMI¤ÎSUN¡ÝCHANG¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÆüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¯Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëGANMIST¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´Êó¹ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢»äSUN¡ÝCHANG¤Ï¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¤ÎÌð¿áÀ¤Æà¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡Ö2Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¤ËGANMI¡ßÊõÄÍ²Î·àOG DANCE LIVE¡Ø2STEP¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¿»ö¤Ë¤â¾ðÇ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¤òÂº·É¤·¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹ç¤ï¤»¤â¤Ã¤¿¿ÍÊÁ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Èà½÷¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤â¶¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤ÇÃúÇ«¤ËÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸òºÝ¤Î·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¸þ¾å¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢GANMI¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£