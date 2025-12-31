±§Ìî°ÝÀµ¤Î¡Ö2025Ç¯ Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È±Ç²èTOP10¡×¡¡¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Ê
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤Î¥ì¥®¥å¥éー¼¹É®¿Ø¤¬¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È´ë²è¡£±Ç²è¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤±¡¢±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¼¹É®¼Ô¤¬ÆÈ¼«¤Î´ÑÅÀ¤Ç10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¡£Âè17²ó¤ÎÁª¼Ô¤Ï¡¢±Ç²è¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î±§Ìî°ÝÀµ¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡Ë
1. ¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù2. ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù3. ¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù4. ¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù5. ¡Ø¥¨¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù6. ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù7. ¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù8 ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù9. ¡ØWEAPONS¡¿¥¦¥§¥Ý¥ó¥º¡Ù10. ¡Ø¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡Ù
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¢¥ïー¥É´ØÏ¢ºî¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï2ËÜ¡Ê¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡Ù¡Ø¥Ö¥ëー¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢¡Ø¥¢¥¤¥à¡¦¥¹¥Æ¥£¥ë¡¦¥Ò¥¢¡Ù¤ä¡ØANORA ¥¢¥Îー¥é¡Ù¤âÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2025Ç¯¤Î±Ç²è³¦¤ÏÉÔºî¤ÎÇ¯¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎËÌÊÆ¸ø³«ºî¤Ë¸Â¤ë¤Ê¤éÁª½Ð¤·¤¿6ºî¤Î¤¦¤Á4ºî¤¬¥ïー¥ÊーºîÉÊ¡£¤½¤Î¥ïー¥Êー¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇNetflix¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¡£¼¡¤Î¡Ø007¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏAmazon MGMºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦ÇÛµëÌÖ¡Ê¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡Ë¤â½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£Ç¯¡¢¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿êÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ê¸ì¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤Î±Ç²è³¦»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÌ±ÌäÂê¤È¥¸¥§¥ó¥Àー¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥Ê¥Á¥¹¤Èºî²È¤Î¼«ÅÁÅª¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¡Ê¤½¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹ñ¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ë°Ê³°¤Û¤È¤ó¤É¹ñ³°Í¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ±Ç²è¤Î¾õ¶·¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬¼çÌò¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±¦¤«¤é¤Ë¤»¤èº¸¤«¤é¤»¤è¡¢Âè2´ü¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ºÇ¸å¤Ë¤È¤É¤á¤ò¤µ¤·¤¿¡ÖÊ¸²½ÀïÁè¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡Ê¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¶¡¦¥Ï¥ó¥È¡Ù¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬ºîÉÊ¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2025Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥óºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Ê¤¤½ÐÍè±Ç¤¨¤Î¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¤Ø¤ÎÀä»¿¤ÎÀ¼¤È¥¢¥ïー¥É¤ÎÀÊ´¬¤À¤í¤¦¡£»þÂå¤Î·ãÎ®¤ÎÃæ¤Ç¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÈãÉ¾²È¤ä´ÑµÒ¤âÆ±ÍÍ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡º£¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥·ー¥ó¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¯¼£Åª¤ÊÊ¬ÃÇ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ìÁð¤Î±ì¤È¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÆ÷¤¤¤ò¿¶¤ê»µ¤¤Ê¤¬¤éÊ¢¤ò³ç¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤È¡¢2010Ç¯Âå¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¡Ë¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë»ëºÂ¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤À¡£¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯ー¥°¥éー¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹»þÂå¤Î°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥Í¥ë¤ä¥°¥ì¥¿¡¦¥¬ー¥¦¥£¥°¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥ó¥µー¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡Ê¤½¤ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¡ÖÊÝ¼é¡×Åª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ï¶Ã¤«¤Ê¤¤¡Ë¡£²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È¶»¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¡Ö¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ê¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£DREAM BIG¡£
¡ÊÊ¸¡á±§Ìî°ÝÀµ¡Ë