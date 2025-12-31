°æ¾å¾°Ìï¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡¡¥µ¥¦¥¸ËÉ±ÒÀï´°¾¡¤ÇÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¡ª
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNight of the Samurai¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°æ¾å¾°Ìï¡¢¥Ô¥«¥½ÀïÄ¾Á°¤Î¡È¥Ð¥±¥â¥ó¤¹¤®¤ëÇØ¶Ú¡É¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁê¼êÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©w¡×¡Ö¤Ê¡¢¤Ê¡¢¡¢¤Ê¤ó¤À¤³¤Î³»¡×
¡¡°æ¾å¤ÏÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¤·²¦ºÂËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£X¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤à¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿ÈÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë²Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Ê¡×¤È°ì¸ÀÅÁ¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ËÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡¢¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£