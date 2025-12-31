¡ÚRIZIN¡Û¡ÖÎ¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¡×¸ø³«·×ÎÌÆ°²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥«ー¥É¤Ï¡©¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ËÈ¿¶Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë30ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¤â
Ç¯Ëö¹±Îã¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£RIZIN10¼þÇ¯¤Î2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Õ¥§¥¶ーµé¡¦¥é¥¤¥Èµé¡¦¥Õ¥é¥¤µé¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¦½÷»Ò¥¹ー¥Ñー¥¢¥È¥àµé¤Î5³¬µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥«ー¥É¤¬Â¿¿ôÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü30Æü¤Ï¸ø³«·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢YouTube¤ÎRIZIN¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï³Æ¥«ー¥É¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë30ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Öº£Âç²ñ°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡×
¸ø³«·×ÎÌ¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤ò´Ö¶á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¸ø¼°¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ï12ËÜ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë30ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥«ー¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤â¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¤Î´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤¿2¥«ー¥É¤À¡£
ºÇ¤âºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö°²ß·ÎµÀ¿ vs.¥¸¥ç¥êー¡×¤Ç32ËüºÆÀ¸Ä¶¤¨¡£¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤·Ä©È¯¤¹¤ë°²ß·¤¬³Û¤ò¥¸¥ç¥êー¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥êー¤â¤½¤Î¸å¶î¤±´ó¤ë¤¬¤³¤³¤Ï¼þ°Ï¤¬ÀÅ»ß¡£Âè1»î¹ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÇ®¤¤°ìÀï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼ÄÄÍÃ¤¼ù vs. ÉÚß·ÂçÃÒ¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤â30ËüÄ¶¤¨¤ÎºÆÀ¸¿ô¡£ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ vs. Ä«ÁÒÌ¤Íè¡×¤Ï12Ëü²ó¡¢¤³¤Á¤é¤â°ø±ï¤Î¡Ö°Ëß·À±²Ö vs. RENA¡×¤â14Ëü²ó¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÅ¤«¤ÊÇ®¤µ¡×¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥± vs. ¥ô¥¬ー¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¡×¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë°ìÀÚ»ëÀþ¤ò°ï¤é¤µ¤º¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ë¶¸µ¤¤ò¤âÉº¤ï¤»¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ä¤Ê¡¡Î¢¥á¥¤¥ó¤Ï¤³¤ì¡×¡Öº£Âç²ñ°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡×¡Ö¼Â¼Á¥Õ¥§¥¶ーµé1°Ì·èÄêÀï¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ï¶½Ê³¤·¤¿¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀµÚ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Æ±¤¸¤¯¡ÖÊ¡ÅÄÎ¶×½ vs. °ÂÆ£Ã£Ìé¡×¤âÎ¾¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½Ð¤¿´é¹ç¤ï¤»¤Ë¡£ÀÅ¤«¤ËâË¤ß¹ç¤¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Î¾¼Ô¤Ï½ª»Ï¾Ð´é¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥°ー¥¿¥Ã¥Á¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤Õ¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤È¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡ÖYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï¡¢ËÜÆü13»þ¥¹¥¿ー¥ÈÍ½Äê¡£