¡¡£²£¹Æü¸á¸å£±»þ£µÊ¬º¢¡¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô°ËÀª¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖÎÙ¤Î²È¤¬²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï±ó¸÷»ûËÌ¸òº¹ÅÀ¤«¤éËÌÀ¾Ìó£·£°¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î½»Âð³¹¡£Æî¹ÃÉÜ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç³¤¨¤¿Ì±²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó£´»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë±ä¾Æ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤ÄÃ°µ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
