À¼Í¥¡¦±§»³Îè²Ã¡¢11Ç¯´Ö½êÂ°¤Î»öÌ³½êÂà½ê¤òÊó¹ð¡Ö´¶¼Õ¡×¡¡¡Ö¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤¡×¡¢¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¥Þ¥ë¥Á¥ÀÌò¤Ê¤É
¡¡À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§»³Îè²Ã¡Ê31¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÄÇ¯ºÂ¡¡±Ç²èÊüÁ÷¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±§»³¤ÏÄ¾É®Ê¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÍÂ¤«¤ê¤«¤é¿ô¤¨¤Æ11Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯ºÂ¡¡±Ç²èÊüÁ÷¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÂç¤¤Ê·àÃÄ¤Î¤â¤È¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡£¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤ä·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â »ä¤Ê¤ê¤ËÀº¿Ê¤·¤Ä¤Ä³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤º ±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥¢¥¤¥É¥ë ¥¢¥¤¡ª¥Þ¥¤¡ª¤Þ¤¤¤ó¡ª¡×¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¡Ö»³Â±¤ÎÌ¼¥í¡¼¥Ë¥ã¡×¥Ó¥ë¥¯¡¢¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ PART6¡×¥à¥ë¡¼¡¢¡Ö¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤¡×¤¹¤º¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥¯¥é¥ó¥·¡¼¡×¥Ê¥ó¥·¡¼¡¢Amazon³¤³°¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ï¥º¥Ó¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢±Ç²è¡Ö¥ì¥ª¥ó¡×¡Ê´°Á´ÈÇ¿·Ï¿¡Ë¥Þ¥Á¥ë¥À¡¦¥é¥ó¥É¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£