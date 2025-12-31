ÌÓ·ê¥ì¥¹È©¤ÏÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÂ³¤±¤ë¤Û¤É¡È¤Ä¤ë¤¹¤ÙÈþÈ©¡É¤Ø¶á¤Å¤¯¡ÚºÇ¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¾ï¼±¡Û
¡ÖÌÓ·ê¤Ï°ìÅÙ³«¤¤¤¿¤éÌá¤é¤Ê¤¤¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤ÏÌÓ·êÇº¤ß¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÈÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤¬É½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Àö´é¤«¤éÊÝ¼¾¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿çÌ²¤ä¿©»ö¤Þ¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤Ç¡¢È©°õ¾Ý¤Ï¤°¤ó¤È¼ã¡¹¤·¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÚºÇ¿·¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¾ï¼±¡Û¤«¤é¡¢º£¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÌÓ·êÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼40Âå¤Î¡È¤¯¤¹¤ß´é¡É¤Ë¸ú¤¯¡ªÌÀ¤ë¤¯¼ã¸«¤¨¤¹¤ëÈ©¤ËÆ³¤¯¡ÖÄ«¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
Íî¤È¤¹¥±¥¢¤¬´Î¿´¡ª¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÀö´é¤ÇÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤ë
ÌÓ·ê¤Î³«¤¤ä¹õ¤º¤ß¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢Èé»é¤ä±ø¤ì¤ÎµÍ¤Þ¤ê¡£¤½¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡ÖÍî¤È¤¹¥±¥¢¡×¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ï¥á¥¤¥¯¤äÈ©¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¡£Ç»¤¤¥á¥¤¥¯¤äÈé»é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¥ª¥¤¥ë¤ä¥Ð¡¼¥à¡¢·Ú¤á¤ÎÆü¤Ï¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢È©ÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Àö´é¤Ï¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤é¤º¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤Ë¢¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯¤¬¥³¥Ä¡£»Å¾å¤²¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÃúÇ«¤ËÎ®¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÌÓ·ê¥ì¥¹È©¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¿¤¨¤Æ¼é¤ë¡ªºÇ¿·ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ÇÌÓ·ê¤ò°ú¤Äù¤á¤ë
ÌÓ·ê¤Î³«¤¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï´¥Áç¡£È©¤¬´¥¤¯¤ÈÈé»é¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌÓ·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦°½Û´Ä¤Ë¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÍ¿¤¨¤Æ¼é¤ë¡×ÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ç¤¹¡£²½¾Ñ¿å¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆý±Õ¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¿¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·ÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥»¥é¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ä«ÈÕ¤ÎÊÝ¼¾¤òÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤äÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤Á¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸³è½¬´·¤¬ÈþÈ©¤ò·è¤á¤ë¡ª¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¤ò½¬´·²½
ÌÓ·ê¥±¥¢¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÍð¤·¡¢ÌÓ·ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò°²½¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¡£ÍýÁÛ¤Ï£±Æü£·»þ´ÖÁ°¸å¤Î¼Á¤ÎÎÉ¤¤¿çÌ²¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÈ¤²Êª¤äÅü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤ÏÈé»éÊ¬Èç¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤áÍ×Ãí°Õ¡£ÌîºÚ¡¦µû¡¦ÂçÆ¦¿©ÉÊ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÈ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤ÎÅÚÂæ¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤ÏËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£³°¤«¤é¤Î¥±¥¢¤È¥¤¥ó¥Ê¡¼¥±¥¢¡¢Î¾Êý¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¤Ç¤¹¡£
ÌÓ·ê¥ì¥¹¤Î¡È¤Ä¤ë¤¹¤ÙÈþÈ©¡É¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¾ï¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÈÀ¸³è½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÃ¯¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë°ìÊâ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢ÌÓ·ê¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÈ©¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£