¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó à£Í¡Ý£±ÆÃ¼ûá¤Î´Ö¤ËÄËº¨¤Î³èÆ°¼«½Í
¡¡º£Ç¯¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤À¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¿¥¯¤ÎµÈËÜÂç¡¢¥À¥ó¥Ó¥é¥à¡¼¥Á¥ç¤ÎÂç¸¶Í¥°ì¡¢£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎºûËÜ¤Ï¤ä¤Æ¡¢¥×¥ê¥º¥ó¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÎµÂç¡¢ºÇ¶¯¤Î¾±ÅÄ¤Î£¶¿Í¤¬È³¶â£±£°Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢£²·î¤Ë³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¤µ¤é¤Ë£´·î¤Ë¤ÏµÈËÜ¶½¶È¤òÂà½ê¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï£²£°£²£³¡¢£²£´Ç¯¤Î£Í¡¼£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ó¥«¥¸ÌäÂê¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤À¤±¤ËÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢º£·î£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Í¡½£±¤Î·è¾¡Àï¤Ë¡¢Á°Ç¯¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð±é¤â¸µ¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¾¤Î·Ý¿Í¤â°ì»þ¤Ï³èÆ°¼«½Í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¹¹ð¤¬ÉáÄÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ±¾ð¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¡£°Õ³°¤ÈÃ»¤¤¼«½Í´ü´Ö¤ÇÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¼õ¤±¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥À¥¤¥¿¥¯¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁÐ»Ò¤ÎµÈËÜÂç¡¢µÈËÜÂó¤ÇÁÈ¤à¥À¥¤¥¿¥¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óÇä¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤ËÂç¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢³èÆ°¼«½Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÐ»Ò¤Ç¥Í¥¿¤âÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿Ä¾¸å¤Ïà£Í¡½£±ÆÃ¼ûá¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤Ç¤¹¤«¤é¡£±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤âÁÐ»Ò¤À¤±¤Ë¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï£²¿Í°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÂ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤é¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ç¤â¡¢¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÁêÊý¤À¤±¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¥À¥¤¥¿¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢Âó¤¬£±¿Í¤À¤±¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÁÐ»Ò¤À¤«¤é¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤ÏÂç¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Æ¤Ó¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¤Í¡×¡Ê¤ª¾Ð¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÂç¤Î¼«½Í´ü´Ö¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢Âó¤â¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤ó¤ÊÂç¤âÌµ»ö¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¤âº£¤Ç¤Ï·à¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£