¾¾ËÜ¿Í»Ö¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡¡º£¸å¤Î¥«¥®°®¤ëà¥Õ¥¸º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤Î·»á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÍÎÁ¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÂ³¤¯¤Î¤«¡©
¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£°ìºòÇ¯Ëö¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢Æ±»ï¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ëÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤é¤ËÌó£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£Å°Äì¹³Àï¤Î¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Ë¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏÍâ£±£²·î¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Î¹½ÁÛ¤ò¹ðÇò¡£Åö½é¤Ïº£½Õ¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÈ¾Ç¯°Ê¾åÃÙ¤ì¤¿£±£±·î£±Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤ÀìÌç¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦½é¤Î»î¤ß¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï²ÃÆþ¼Ô¿ô¤¬£µ£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤Ð¤«¤ê¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤â¤³¤Î²ÃÆþ¼Ô¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤À¡£¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ë¤Ï¾¾ËÜ¿Í»Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥²¥¹¥È¤ò½Ð±é¤µ¤»¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿³Û¤Î¥®¥ã¥é¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤ËÀ©ºîÈñ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÆþ¼Ô¿ô¤¬¸º¤ë¤Î¤Ï»à³èÌäÂê¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤ÏÀèÆü¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í¤â¤¹¤´¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤Æ¡£¤â¤¦¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤â¤Á¤ã¤ó¤È£±Éô²°¤Ë£±¿Í¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èµï¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÃÆþ¼Ô¿ô¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËè·îÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î·»¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¾»á¤À¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¥Õ¥¸»þÂå¡¢¡Ö¿Í»Ö¾¾ËÜ¤Î¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤ä¡Ö£É£Ð£Ð£Ï£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£±Ç¯£±£±·î¤Ë¥Õ¥¸¤¬Êç½¸¤·¤¿´õË¾Âà¿¦¼Ô¤Ë±þÊç¤·¡¢ÍâÇ¯Âà¿¦¡£¤½¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤éµÈËÜÆþ¤ê¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤µ¤ËàÌÄ¤êÊªÆþ¤êá¤ÇµÈËÜ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡ÊÆ±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¿¤ÀÆþ¼Ò¸å¤Ï´üÂÔÄÌ¤ê¤Î³èÌö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µÈËÜ¤Î¾õ¶·¤Ë¾Ü¤·¤¤·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î´üÂÔ¤Ï¡¢£Â£Ó¤è¤·¤â¤È¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤â¥Õ¥¸¤È°ã¤Ã¤ÆÀ©ºîÈñ¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¾¾ËÜ¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤Ë¤è¤ê¡¢»×¤ï¤Ì»Å»ö¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤À¡£¾¾ËÜ¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ÆµÈËÜ¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î»Å»ö¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²ÃÆþ¼Ô¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤Î¤¬º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©