¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûdeadman¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á³ç¤ë½é¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¼¿¹õ¤Î¶¸µ¤¤ÈÇØÆÁ¤Î¿ÍÂÎ¼Â¸³¡Ö26¼þÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡×
deadman¤¬12·î21Æü¡¢Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ãdeadman 25th anniversary TOUR 2025¡Öto be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ-¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Àè¤´¤í¸ø³«¤·¤¿Æ±¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
·ëÀ®25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢2025Ç¯3·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô10¸ø±é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãto be and not to be -act1¡ä¡¢¤½¤·¤Æ25¼þÇ¯µÇ°EP¡ØÎÚæÂÌÜ¤Ï¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·È¤¨¤Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãto be and not to be -cyan blue-¡ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿deadman¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ãdeadman 25 th anniversary TOUR 2025 to be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ- ¡ä¤¬¡¢12·î21Æü¤ËÅìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡¢¤½¤ì¤âÂç¼êÄ®¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ç¡¢°ìÊâ³°¤Ø¤È½Ð¤ì¤Ð¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦Ç¯Ëö¤Î³¹¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤ä¡¢¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥É¥é¥à¤ä¥¢¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥®¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥½¥Õ¥¡¡¢¤Þ¤¿ÅÅµ¤°Ø»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸º¸±¦¤Ë¤Ï2ÂÎ¤º¤ÄÂÞ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿»àÂÎ¤é¤·¤¤â¤Î¤¬¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï·à¾ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆÃ¤ËËÁÆ¬¡¢ÇØ·Ê¤Î¥É¥ì¡¼¥×¤Î¤¤¤¤¿¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥é¥¤¥È¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ô¡¼¥¯¥¹¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¸¤µ¤Ê¤¬¤é¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï°ÛÀ¤³¦¨¡¨¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶³¦Àþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°Å¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¶õ´Ö¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢³«±éÄ¾Á°¤ËÎ®¤ì¤¿¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë(APC)¤Ë¤è¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¡£±¢Ýµ¤Ç¡¢´õË¾¤ò¤¹¤êÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊAPC¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¤¥Þ¥¸¥ó¡×¤¬¡¢´ÑµÒ¤òdeadman¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ÅÅ¾¤·¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢EP¡ØÎÚæÂÌÜ¤Ï¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡Ù¼ýÏ¿¤Ç¤¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öto be and not to be¡×¤¬Î®¤ì¡¢aie(G)¡¢kazu(B)¡¢ÚêÄ¾(Dr)¤¬ÅÐ¾ì¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÀ¸¤Î¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç²ñ¾ì¤ËÇ®µ¤¤òµ¯¤³¤¹¡£¤µ¤é¤ËâÃ¸Æ(Vo)¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥é¥¤¥ô¤Ï¡Öin the cabinet¡×¤«¤éÅÜÅó¤Î¤´¤È¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÆÃ¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¶Ê¤òÏ¢Åê¡£½é¤Î¥Û¡¼¥ë¡¢°Ø»ÒÉÕ¤¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤·ã¤·¤¤¶Ê¤¬Â³¤¡¢´ÑµÒ¤Ï¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢Æ¬¤ä¥³¥Ö¥·¤ò¿¶¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£°ËâÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥ô´¶¤È¶«¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¡Ödollhouse¡×¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÇúÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡Örabid dog¡×¤Ø¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤âºÇ¹â¤À¡£aie¤ÏÂ¤ò½³¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥®¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¡¢âÃ¸Æ¤ÏÍÞ¤¨¤¿²ÎÀ¼¤«¤éÍº¶«¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ã¥¦¥È¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ÇÉÔ²º¤Ê¾ð·Ê¤«¤é´¶¾ð¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£Í¥²í¤Ê¥ï¥ë¥Ä¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬µÕ¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤¬½É¤¹ÂàÇÑ´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡Ö¥ß¥Ä¥Ð¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢âÃ¸Æ¤Ï¶ÌºÂ¤Î¤è¤¦¤ËÅÅµ¤°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢²Î¤¦¡£¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦âÃ¸Æ¤ÎÀú¤ê¤Ç¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é¥³¡¼¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ö¹õ¤¤¼ªÌÄ¤ê¡×¤Ø¤È¡¢Á°È¾¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¼¿¹õ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬²ñ¾ìÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÚæÂÌÜ¤Ï¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤«¤é¤ÎÃæÈ×¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Êdeadman¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡ÖÎÚæÂÌÜ¤Ï¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤«¤é¡Ö½É¼ç¡×¤Ø¤ÈÉÔ¶¨ÏÂ²»¤äÊÑÂ§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤È¤ÇÌÜâÁ¤òµ¯¤³¤·¡¢¡Öadditional cause for sorrow¡×¤ÈÂ³¤¯¡ÖÀÅ¤«¤Ê¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤ÇÈþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢Á°È¾¤ÇÊ¨Æ¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÇ®¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ºÙ¤ä¤«¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È²Î¤È¤ò´®Ç½¤¹¤ë»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤½¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤ä¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Öthe dead come walking¡×¤ä¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°Åª¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¹âÍÈ´¶¤òÀ¸¤à¡ÖÎí¡×¤Ç´ÑµÒ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢¡Öthrough the looking glass¡×¤Ç¤Ïkazu¤Î¥Ø¥ô¥£¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ÈâÃ¸Æ¤Î¥·¥ã¥¦¥È¤«¤é°ìµ¤¤ËÌö¤é¤»¤ë¡£¿´ÃÏ¤è¤¤îÉîÄ´¶¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤êµ¯¤³¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢deadman½é´ü¤Î¶Ê¡Ölunch box¡×¡Öquo vadis¡×¡Öre:make¡×¤Î3¶Ê¤À¡£¥Î¥¤¥¸¡¼¤Ê¥ê¥Õ¤ËËþ°÷¤Î²ñ¾ìÆâ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¸ÝÆ°¤È¥¹¥È¥í¥Ü¤¬¸Æ±þ¤¹¤ë´¶³Ð¡£µÒÀÊ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Õ¥í¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤Í¤ê¤òµ¯¤³¤¹¡Öquo vadis¡×¤È¡¢ÇúÎö¤Ê¥É¥é¥à¤Ë´¿À¼¤ä¶«¤ÓÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤âµÒÀÊ¤â´¶¾ð¤Î¥¿¥¬¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¯¡Öre:make¡×¤Ï¡¢Ç®¶¸¤È¤¤¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¤ÎâÁ¤à¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¼¿¹õ¤Î°Ç¤ÇÊñ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÂÄÍ¡×¤À¡£°ÅÅ¾¤·¡¢¶²¤é¤¯¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤¹¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦°Å¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÆµÛ´¶¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£´ÑµÒ¤ÎÊ¿¹Õ´¶³Ð¤â¼º¤ï¤»¤ë°Ç¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢âÃ¸Æ¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¤È¥á¥¤¥¯¤Î°ìÉô¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤é¤æ¤é¤ÈË´Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò×Ç×Ó¤¦¡£¸ÉÆÈ¤Ç¡¢ÊªÈá¤·¤µ¤ò½É¤·¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤¬¡¢ÏÄ¤ó¤À¥®¥¿¡¼¤ä½Å¤¤¥Ó¡¼¥È¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖµÂÄÍ¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥ô¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤«¤Ä¶¯Îõ¤Ë´ÑµÒ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç°ìÃÊ¤ÈÄ°¤¼ê¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤À¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î°Å°Ç¤ÎÂÎ¸³¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¤ò¹ß¤é¤»¤¿¤Î¤¬¥é¥¹¥È¶Ê¡Ödawn of the dead¡×¡£½Å¸ü¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¥®¥¿¡¼¤¬ÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤ë¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥í¥Ã¥¯Åª¤Ê»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¶Ê¤À¡£¤â¤·¥é¥¤¥ô¤Î½ª¶Ê¤Ë¥¹¥Î¡¼¥Þ¥·¥ó¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿¹¬´¶¤ä²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ê¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬(µ¨ÀáÅª¤Ë¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê)¡¢deadman¤ÇÉñ¤¦Àã¤ÏÌ©¼¼¤Ø¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆâ¤Ê¤ë¶¸µ¤¤òÊ¤¤¤±£¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢4¿Í¤Î²»¤Ø¤È¹ß¤êÃí¤°¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´Áß¤Íð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾±¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MC¤Ê¤·¤ÇÁ´21¶Ê¤ò¿¥¤ê¤Ê¤·¤¿ËÜÊÔ¤Ç¤Î¥Ò¥ê¤Ä¤¤¤¿¶ÛÄ¥´¶¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Îdeadman¤ÏñÁÀå¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥é¥¤¥ô¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Ï¡¢²Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿(¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ò¤â°û¤ß¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤Ä¤Ä¡¢EMSµ¡´ï¤À¤±¤ò¤Ä¤±¤Æ¤É¤ì¤À¤±Áé¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Î¿ÍÂÎ¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦)aie¤ÎÊ¢°ÏÂ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÚêÄ¾¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¬ÄêÃæ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼º¾Ð¡£¥×¥é¥¹2cm¤ÎÂç¼ºÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²ÌÈ¯É½¤Ç¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ë½ËË¤¤Î(¡©)¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬Éñ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¿ì¶¸¤Ê±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥Á¥ÓT¤ÇÊ¢¤ò¸«¤»¤é¤ë¤è¤¦¤Ë¡£26¼þÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦aie¤ÎÀë¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢26¼þÇ¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö701126¡×¡ÖÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´¿À¼¤ä´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö±«¹ß¤ê¤Î°¤¤Ì´¡×¤òÃÖ¤ÅÚ»º¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×(âÃ¸Æ)¤È25¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGenealogie der Moral¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤äEP¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ½é¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ø¤È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ½¼¼ÂÅÙ¤Î¹â¤¤»þ¤ò²á¤´¤·¤¿deadman¤Î25¼þÇ¯¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊÌ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ±»þ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ÆÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºîÉÊ¤Ø¤ÎÍßµá¡¢¥é¥¤¥ô¤Ø¤ÎÍßµá¤ä¡¢²»³Ú¡¦¥¢¡¼¥È¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¤¬¶¯¤¤¥Ð¥ó¥É¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ä»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Àè¡¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëºîÉÊ¤ä¤½¤³¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¯¤òÄ¶¤¨¤¿deadman¤¬¡¢¼¡¤Ë²¿¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýµÈ±©¤µ¤ª¤ê
»£±Æ¡ý¥Þ¥Ä¥â¥È¥æ¥¦
¡¡
¢£¡ãdeadman 25th anniversary TOUR 2025 to be and not to be final -ÈïÊ¤¤¹¤ëÂ¤·Á¤Ï¿Í¡¢¼ð¤ì¤ëÉ÷Á¥¤Î´ñÉÂ -¡ä12·î21Æü(Æü)¡÷Åìµþ¡¦Âç¼êÄ®»°°æ¥Û¡¼¥ë ETLIST
01 to be and not to be
02 in the cabinet
03 dollhouse
04 rabid dog
05 ¥ß¥Ä¥Ð¥Á
06 blood
07 Å®¤ì¤ëµû
08 ¹õ¤¤¼ªÌÄ¤ê
09 ÎÚæÂÌÜ¤Ï¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼
10 ½É¼ç
11 additional cause for sorrow
12 ÀÅ¤«¤Ê¤¯¤Á¤Å¤±
13 the dead come walking
14 Îí
15 through the looking glass
16 ¼õ·º¼Ô¤ÎÆüµ
17 lunch box
18 quo vadis
19 re make
20 µÂÄÍ
21 dawn of the dead
encore
en1 701126
en2 À»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê
W encore
en3 ±«¹ß¤ê¤Î°¤¤Ì´
¡¡
