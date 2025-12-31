¡Úº£Ìë¡Û¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÉ¬¸«²Î¼ê¡õµ¤¤Ë¤Ê¤ë´ë²è¡ª¡¡Ëºî¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤«¤é¡¢ÅÁÀâÅª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤âÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´ë²è¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Î¿Í¤â¡ª¡¡½Ð¾ì²Î¼ê¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
¢£º£Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Ë¡ª
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯TikTok¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¾å¤ÇÀª¤¤¤Î¤¢¤ëKAWAII LAB.¤ÎÌÌ¡¹¡£¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤â¸À¤¨¤ëFRUITS ZIPPER¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤òÀ¤¤ËÊü¤Á¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤é¤Ï¡¢º£Ç¯¡ØRoad to ¹ÈÇò¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Î½Ð¾ì¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯KAWAII LAB.¤«¤é¡¢¤â¤¦1ÁÈ¡£¤½¤ì¤¬CANDY TUNE¤À¡£2023Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÈà½÷¤é¤Ïº£Ç¯2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ç°ìµ¤¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
¡¡¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°¸þ¤¤Ç¡¢Ê¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤«°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇ¾Æâ¤ò¶î¤±½ä¤ëÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¡£½é½Ð¾ì·èÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿²ñ¸«¤Ë¤Æ¡¢Î©²Ö¶×Ì¤¤¬¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎÇÜ²á¤®¤Æ¡ª¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎCANDY TUNE¤Î½¸ÂçÀ®¡¢ÇÜÇÜ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡SNS¥Ð¥º¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½éÅÐ¾ì¤ÎM¡ªLK¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë5¿Í¤ÎÆâ¡¢½Ð±éºî¤¬Àä¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º´ÌîÍ¦ÅÍ¤ÏºòÇ¯¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î±ï¤Ç¹ÈÇò¤Ë±þ±ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«M¡ªLK¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂ®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¤ÏÈà¤é¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤À¤½¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢½©¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤ÎÈäÏª¤âÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÎÊüÁ÷¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÆø¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î1¤Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØNo No Girls¡Ù¡ÊHulu¤Û¤«¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿HANA¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯Â¤é¤º¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡È¤é¤·¤µ¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈà½÷¤é¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Æ±¤¸¤¯½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡º£Ç¯20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿AKB48¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¤Æ±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤òÌ¥¤»¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢17²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëPerfume¤â2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¡£2026Ç¯¤«¤é¡È¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Èà½÷¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÉ½ÉñÂæ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£¡ÖPerfume Medley 2025¡×¤Ë¤Æ°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ë¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿±þ±ç²Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢back number¡¢À±Ìî¸»¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸å¤«¤é½Ð¾ìÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Êº£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¯Ëö¹±ÎãÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ìÍÌµ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡ÊÊ¸¡§±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Î¿Í¤â¡ª¡¡½Ð¾ì²Î¼ê¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯
