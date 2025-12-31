¤Ò¤¿¤¹¤éµû¤ËÌý¤ò¤«¤±Î®¤¹¡Ä¥Þ¥ó¥¬¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯Îõ¡ª
1995Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅ´Æé¤Î¥¸¥ã¥ó!¡×¡Ê½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¤¬¡¢30Ç¯¤Î»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î³°Æ»¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ð¤«¤ê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÎÁÍýÌ¡²è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥ï¤Ò¤¿¤¹¤éÌý¤ò¤«¤±¤Þ¤¹
Ì¡²è¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤´¤Ï¤ó¤òºÆ¸½¤¹¤ëYouTuber¡¦¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¤µ¤ó¡Ê@kuronekotitai22¡Ë¤¬ºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¹ÈÎ¶Æ¸µû¡Ê¥Û¥ó¥í¥ó¥È¥ó¥æ¥¤¡Ë¡×¤â¡¢ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÁÍý¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¹ÈÎ¶Æ¸µû¤È¤Ï¡¢¥¦¥í¥³ÉÕ¤¤Î´ÅÂä¤ËÌý¤ò¤«¤±Î®¤¹ÎÁÍý¡£¥¦¥í¥³¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤ÎÇòÈ±¥Í¥®¤ò¥¹¥é¥¤¥µー¤Ç·Ú²÷¤Ë³ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ó¤ÊÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡£Ê¸ÌÀ¤Î¿ÊÊâ¤ò´¶¤¸¤ë¤¼¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢Æü¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿Ìý¤¬¼ÑÎ©¤Ä¤È¡¢´ÅÂä¤ÎÈø¤òÄÏ¤ó¤ÇÌý¤ò¤«¤±¤ë¡£Ä¶½ÅÏ«Æ¯¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤È¥¦¥í¥³¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¡£
¤À¤¬¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÈø¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌý¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ë¿²¤«¤»¤Æ¡¢¤«¤±Åò¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ã¤«¤ê´ÅÂä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÌý¤ò¤«¤±¤ë¡£
¥¿¥ì¤Ï¡ÖÀÄÅâ¿É»Ò¤ÈÀÖÅâ¿É»Ò¤ò¹ï¤ó¤Ç¤ª¿Ý¤È±ö¤òº®¤¼¤Æ¥ß¥¥µー¤Ë¤«¤±¤¿¤â¤Î¡×¤È¡¢¡Ö¥Þ¥è¥Íー¥º¤Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¤ª¿Ý¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤Ë¥Ñ¥¯¥Áー¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ñ¥»¥ê¤ò¾è¤»¤¿¤â¤Î¡×¤ÎÆó¼ïÎà¡£¤Û¤Ü¸¶ºîÄÌ¤ê¤À¡£¤Ê¤¼ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ーー¤³¤ÎÎÁÍý¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§»ëÄ°¼ÔÍÍ¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ªÎÁÍý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°á¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ãæ¤Þ¤ÇÇ®¤¬ÄÌ¤ë¤Î¤«Åù¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯Ä©ÀïÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤¿¤À´ÅÂä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Å´Æé¤Î¥¸¥ã¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç ¡£
ーー¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤¯¤·¤Ã¤«¤êÇ®¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÎÚ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÇÎÉ¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿È¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç®¤òÄÌ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡ª¡©¡¡¤«¤Ê¤êµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤¬¤¤¤ëÎÁÍý¤Ê¤ó¤À¤Êー¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ーーÌý¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ Ìý¤ò¤«¤±Â³¤±¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï15Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò°÷¤Î¤¿¤áÎÁÍý¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÁáÄ«4»þ¤Ëµ¯¤½Ð¶ÐÁ°¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºî¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸åÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢¿ÆÀÌ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¥µ¥Ü¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ーーµû¤Ï²¿¥¥í¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ Å·Á³´ÅÂä1¥¥í¥µ¥¤¥º¤ÎÊª¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£´ÅÂä¤Ã¤Æ¹â¤¤¤ó¤À¤Êー¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë1Èø5000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ーーÍâÆü¤Ë¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ ¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â²¹¤ÎÌý¤¬Ä·¤Í¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¶²¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤é¤ËÂæ½ê¤ò±ø¤·¤Æ²Ç¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¶²¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ーー¼¡¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤ÎÁÍý¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§Å´Æé¤Î¥¸¥ã¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬È·¤Î·ì¤ÎÍñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·È·¤Î·ì¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤ººî¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÅÙ¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¿©ÍÑÈ·¤ò´Ý¤´¤È¼è¤ê´ó¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ìÈ´¤ÎäÅà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È·¤Î·ì¤òÈ´¤¼è¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ººî¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼è¤ê´ó¤»¤¿È·¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢²æ¤¬²È¤ÎÎäÅà¸Ë¤ÇÎäÅà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢²Ç¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¿·Ê¹»æ¤ËÊñ¤ßÎäÅà¸Ë±ü¿¼¤¯¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ーー¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Úー¥¹¤ÇÌ¡²èÈÓ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ ¸½ºß¤ÏÄÌ¾ïÆ°²è¤ò½µ2ËÜ¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò½µ2ËÜ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÉ¸¤ËÆ°²èºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µ4²óÌ¡²èÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤Àºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÎÁÍý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤Êー¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾®³ØÀ¸ÊÂ¤ß¤Î´¶ÁÛÊ¸¡Ë
ーーÅê¹Æ¤ÎÈ¿¶Á¤Ø¤Î¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¡§ Åê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Îºî²ÈÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤ÎÄ´Íý¼Â½¬¤ÎÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ä¥é¥¸¥ª¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¤â¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¡¢¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë»ö¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤äSNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ç¡¢¤¿¤À¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤âÇÛ¿®¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤êÀ¨¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Êー¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿»ëÄ°¼ÔÍÍ¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¿§¤ó¤Ê¥°¥ë¥áÌ¡²è¤ò¶µ¤¨¤ÆÄº¤¡¢¥°¥ë¥áÌ¡²è¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¡¢¡
¥º¥Ü¥é¤ÎÌ¡²èÈÓ¤µ¤ó¤ÏºÆ¸½ÎÁÍý¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ºÆ¸½¤·¤¿Ì¡²è¤ÎÀèÀ¸¤ò¸ò¤¨¤¿¥ª¥Õ²ñ¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¡²èÈÓ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ò¥È¤ÏÇÁ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦¥â¥È¥¿¥¡Ë