2026Ç¯¡¢½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡©¡¡ÅìÆüËÜ¤Î»û¡È¿Íµ¤¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÁ±¸÷»û¡×2°Ì¡ÖÀõÁð»û¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¥ê¥¯¥¹¥¿¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¿À¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¸æ¼ë°õÄ¢¡×¤È¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¿À¼Ò¤¬¤¤¤¤¤Í¡¦¤ª»û¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¡¢¡Ö2025Ç¯½é·Ø¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡Ê¤ª»û¡ËÇ¯´ÖÁí¹ç¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÅìÆüËÜ¥Ù¥¹¥È20¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2024Ç¯12·î1Æü¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¥ª¥¹¥¹¥áÅÙ¡×¤¬4.0°Ê¾å¤Î»û¤òÃê½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áí¸¡º÷¿ô947Ëü1695·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸¡º÷¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ç¤Ë»û¤ò½¸·×¤·¤ÆºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×»û±¡
¡¡3°Ì¤Ï¡ÖÄê³Û»³ Á±¸÷»û¡Ê¤¸¤ç¤¦¤¬¤¯¤¶¤ó ¡¦¤¼¤ó¤³¤¦¤¸¡Ë¡×¡ÊÄ¹Ìî»Ô¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃÄê¤Î½¡ÇÉ¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤Ìµ½¡ÇÉ¤Î»û¤Ç¡¢ËÜÆ²²¼¤Î¿¿¤Ã°Å¤Ê²óÏ¤ò½ä¤ë¡Ö¤ª²üÃÅ½ä¤ê¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¶âÎ¶»³ ÀõÁð»û¡Ê¤¤ó¤ê¤å¤¦¤¶¤ó¡¦¤»¤ó¤½¤¦¤¸¡Ë¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£´Ñ²»ÍÍ¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»û±¡¤Ç¡¢ÍëÌç¤äÃç¸«À¤ÄÌ¤ê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¤â¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¾ôÀô»û¡Ê¤¸¤ç¤¦¤»¤ó¤¸¡Ë¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î½»¿¦¤¬¡¢¸æ¼ë°õ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£