40ºÐDFÀéÍÕÏÂÉ§¡¢Î°µå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡¡¥×¥í22Ç¯ÌÜ¤Ø¡ÖÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
¥×¥í22Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø
¡¡FCÎ°µå¤¬12·î31Æü¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤«¤éDFÀéÍÕÏÂÉ§¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ²Æì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤Ó¤È³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©¤Î»Ò¶¡Ã£¤ÎÌ´¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤ÎÀéÍÕ¤ÏÆüÀ¸³Ø±àÂèÆó¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Ã±¿È¥ª¥é¥ó¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢AGOVV¥¢¥Ú¥ë¥É¡¼¥ë¥ó¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢2005Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£21Ç¯¤ËÅö»þJ2¤Î¿·³ã¤ËÉüµ¢¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡11·î20Æü¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¿·Å·ÃÏ¤¬Î°µå¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Îò¤ò»ý¤Ä40ºÐ¤¬²Æì¤ÎÃÏ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë