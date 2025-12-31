»ñÀ¸Æ² 520²¯ÀÖ»ú¤Æ゙¥ê¥¹¥È¥é¡¦´õË¾Âà¿¦¼Ô¤âÊç½¸¡Ä¡ÖÂçÀÖ»ú¤Î¼ç°ø¡×¤òºî¤Ã¤¿¡È¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡É»þÂå¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¡¼ÉôÌç¤ÎÂè3°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/11/20¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û»ñÀ¸Æ²¤Î¡Èíµ¤¡É¤Î¸¶°ø¤òºî¤Ã¤¿µûÃ«²íÉ§Á°¼ÒÄ¹
¡¡»ñÀ¸Æ²¤ÎÆ£¸¶·ûÂÀÏº¼ÒÄ¹CEO¡Ê58¡Ë¤Ï11·î10Æü¡¢2025Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤¬520²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£60²¯±ß¤Î¹õ»ú¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½¾ÍèÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£8·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¿Í°÷300¿Í¤òºï¸º¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ¤Ç200¿ÍÁ°¸å¤Î´õË¾Âà¿¦¤òÊç¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
Æ£¸¶»á¤Ï´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡ÂçÀÖ»ú¤Î¼ç°ø¤Ï19Ç¯¤ËÌó900²¯±ß¤ÇÇã¼ý¤·¤¿ÊÆ²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¡¡¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¡×¤Î¸ºÂ»¤À¡£
¡Ö¿ÈÂÎ¤ä´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À®Ê¬¤Î¥³¥¹¥á¤È¤·¤ÆÅö½é¤Ï»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂæÆ¬¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡íµ¤¤Î¸¶°ø¤Ï¡È¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡ÉµûÃ«²íÉ§Á°¼ÒÄ¹»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£°ì¤ÄÌÜ¤ÏÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£21Ç¯¤Ë¡ÖTSUBAKI¡×¤ä¡Öuno¡×¤ò¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë1600²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÆâ¤ÎÆüÍÑÉÊ¡¦¥Ø¥¢¥±¥¢»ö¶È¤ÏÄã²Á³Ê¤ÇÍøÉý¤ÏÇö¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ç¼ûÍ×¤ÎÄì³ä¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¸ÇÄêÈñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëÇä¤ê¾å¤²¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯´´Éô¡Ë
¡¡ÈéÆù¤Ë¤â¡ÖTSUBAKI¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¥¥Ç¥¤¤¬¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Çä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤À¡£
¡Ô¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢µûÃ«Á°¼ÒÄ¹»þÂå¤Î¡ÈÆó¤ÄÌÜ¤Îíµ¤¡É¡¢¸½¼ÒÄ¹¤ÎÆ£¸¶»á¤ÈµûÃ«»á¤Î´Ø·¸¡¢»ñÀ¸Æ²´Ø·¸¼Ô¤«¤éµûÃ«Á°¼ÒÄ¹¤Ø¤Îº¨¤ß¤ÎÀ¼¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ê¿¹²¬ ±Ñ¼ù¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î20Æü¹æ¡Ë