¡ÚWE¥ê¡¼¥°¡Û±ö±ÛÍ®Êâ¤Î°ÜÀÒ·èÃÇ¡¢¿·Å·ÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¡Ä¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡¡Å¾µ¡¤ò¤à¤«¤¨ÌóÈ¾Ç¯¡¢Âç³¢Æü¤Ë¿´¶ÅÇÏª
½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦WE¥ê¡¼¥°¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±ö±ÛÍ®ÊâÁª¼ê¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é15Ç¯½êÂ°¤·¤¿»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤«¤é¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿±ö±ÛÁª¼ê¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿2025/26¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Âè14Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï3°Ì¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â8ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¥¿¥¤¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±ö±ÛÁª¼ê¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê·èÃÇ¡¢·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2025Ç¯¤ËÆÀ¤¿Á´¤Æ¤Î·Ð¸³¤¬»ä¤ÎÂçÀÚ¤Êºâ»º¤Ç¤¢¤êÊõÊª¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤â±ö±ÛÍ®Êâ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£