¡Ö¤ó¡¢¤³¤ì¡ÈÅç¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡©¡×ÀéÍÕ¤ÎÃÄÃÏ¥¨¥ê¥¢¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê°ì²è ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡È¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¸÷·Ê¡É¤¬
U¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ÎÆ»¡© ÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¦Æ»¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÀéÍÕ¤Î»ÔÀî»Ô¤«¤éÀéÍÕ»Ô¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµþÍÕÆ»Ï©¡×¤È¡ÖÅìµþÏÑ´ßÆ»Ï©¡ÊÅì´ØÅìÆ»¡¦¹ñÆ»357¹æ¡Ë¡×¤¬¶áÀÜ¤·¤ÆÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÆ»Ï©¤Î´Ö¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÖÅç¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ê¥¾¤ÎÅç¡×¤ÎÆâÉô¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÅìµþÏÑ´ßÆ»Ï©¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJRµþÍÕÀþ ¿·½¬»ÖÌî±Ø¡Ê½¬»ÖÌî±Ø¡Ë¤Î¤¹¤°ÅìÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤«¤éÄÅÅÄ¾Â±ØÉÕ¶á¤Î¡Ö»ÔÌò½êÄÌ¤ê¡×¤Þ¤Ç¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÖÆ£ºê°«ÉÍÀþ¡×¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÏÑ´ßÆ»Ï©¤«¤éÆ£ºê°«ÉÍÀþ¤òËÌ¾å¤¹¤ë¤È¡¢µþÍÕÆ»Ï©¤ò¤Þ¤¿¤°Î¦¶¶¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¡×¤Î¼êÁ°¤ËÂ¦Æ»¤Ø¤ÎÊ¬´ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂ¦Æ»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÎ©ÂÎ¸òº¹¤Ç¤Ï¡¢Â¦Æ»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òº¹¤¹¤ëÆ»Ï©¤È¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢µþÍÕÆ»Ï©¤Ï¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÂ¦Æ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤â¸òº¹ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢µþÍÕÆ»Ï©¤Î¼êÁ°¤Ë¤Ï¿åÏ©¤¬¤¢¤ê¡¢Â¦Æ»¤Ï¤½¤Î¿åÏ©¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤·¡¢¤â¤ÈÍè¤¿Æ»¤ËÌá¤ë¥ë¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¦Æ»¤Îº¸±¦¤â¿åÏ©¤Ë¤è¤ê³Ö¤Æ¤é¤ì¡¢¤³¤³¤«¤éÊ¬´ô¤¹¤ëÆ»Ï©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏ¿Þ¾å¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤¬¾®¤µ¤ÊÅç¡ÊÃæ½£¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¦Æ»¤Ï¡¢Ã±¤ËÎ¦¶¶ÉôÊ¬¤Î²¼¤ÇU¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿Æ»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Â¦Æ»¤ò¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢½¬»ÖÌî»Ô³«È¯¸ø¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¹â²Í²¼Ãó¼Ö¾ì¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÂ¦Æ»¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡ÖÃó¼Ö¾ì¤À¤±¤ÎÅç¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÔÂç¤ÊËä¤áÎ©¤Æ·×²è¤¬À¸¤ó¤À¡ÈÃæ½£¡É
¡¡¤Ç¤Ï¤³¤Î»°Êý¤ò¿åÏ©¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆÃ°Û¤ÊÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½¬»ÖÌî»Ô¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤ÎÎò»Ë¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¤ÎÂ¦Æ»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¹â²Í²¼¤ÎÃó¼Ö¾ìÆþ¸ý¤È¤Ê¤ë¡£ÍøÍÑ¼ÔÊç½¸¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤Ï»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡Ê¿¢Â¼Í´²ð»£±Æ¡Ë
¡¡1950Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢Á¥¶¶»Ô¡Á½¬»ÖÌî»Ô¡ÁÀéÍÕ»Ô¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë³¤´ßÀþ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¹ñÆ»14¹æ¤Î¤¹¤°Æî¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÅì´ØÅìÆ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µþÍÕÆ»Ï©¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï³¤¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·1961Ç¯¤Ë½¬»ÖÌî»Ô¤Ç¤Î¡ÖÂè°ì¼¡ËäÎ©¡×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢³¤´ßÀþ¤Ï¸½ºß¤ÎµþÍÕÆ»Ï©¤¬ÉÁ¤¯¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¡ÖÂèÆó¼¡ËäÎ©¡×¤Ç¡¢³¤´ßÀþ¤Ï¸½ºß¤ÎÅìµþÏÑ´ßÆ»Ï©¤ÎÆîÂ¦¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤ÆâÎ¦Â¦¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µù¹Á¤«¤éÅìµþÏÑ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ëÁ¥¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¡¢Á¥Î¯¤Þ¤ê¤«¤é³¤¤Ë¤Ç¤ë¤¿¤á¤Î¿åÏ©¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾ÍèÅª¤ËµþÍÕÆ»Ï©¤ÎÆîÂ¦¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë½»ÂðÃÏ¤ÈÆâÎ¦Â¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Æ»¤ÎÀ°È÷¤ò¸«¤¹¤¨¡¢¸½ºßÃó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÑÃÏ¤¬¡ÈÃæ½£¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂèÆó¼¡ËäÎ©¤ÇÃÏ·Á¤¬¤Û¤Ü¸½ºß¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1979Ç¯¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢µþÍÕÆ»Ï©¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤Ï¿åÏ©¤ò³Ö¤Æ¡¢ÆüËÜ½»Âð¸øÃÄ¡Ê¸½ URÅÔ»Ôµ¡¹½¡Ë¤Î¡Ö½©ÄÅÃÄÃÏ¡×¡Ê½¬»ÖÌî³¤ÉÍ½©ÄÅÃÄÃÏ¡Ë¤ÎÀ°È÷¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë1983Ç¯¤Î¹Ò¶õ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ãæ½£¤ÎÅìÂ¦¤Î¡Ö¹áÀ¡¸©±Ä½»Âð¡×¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤Î»þÂå¡¢Ãæ½£ÉôÊ¬¤Ï´°Á´¤Ê¹¹ÃÏ¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Æ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡È¸ÉÅç¡É¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¶¶¤ò²Í¤±¤ë¹©»ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1986Ç¯¤«¤é¤Ç¡¢1990Ç¯¤Ë´°À®¡¢¹â²Í²¼¤ÏÃó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÂèÆó¼¡ËäÎ©Åö½é¤«¤é¥í¥ó¥°¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÅÔ»Ô·×²è¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·ë¼Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹½¬»ÖÌî»Ô¤¬¡¢»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¡ÖÃó¼Ö¾ì¤À¤±¤ÎÅç¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤ò¸«¤¹¤¨¤ÆËäÎ©ÃÏ¤òÀß·×¤·¡¢À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¹â²Í²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¤ä¤ä»ÄÇ°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¾Â±Ø¤ÎÅìÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¤Î¤¢¤ëÆ£ºê°«ÉÍÀþ¤«¤é¡¢JRÀþ¤ÈµþÀ®Àþ¤ò±Û¤¨¤ëÎ¦¶¶¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡Åö½é¡¢Ãó¼Ö¾ìÆâ¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤ò150Âæµ¬ÌÏ¤Ç¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶è³ä¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼ÂºÝ¤Î¼ûÍ×¤ò´Õ¤ß¤Æ¤«¡¢°ìÉô¤Î¶è²è¤ò2¥È¥ó¼Ö¡¢2¥È¥ó¥í¥ó¥°¼Ö¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦°ú¤Ä¾¤·¡¢¼ýÍÆÂæ¿ô¤Ï130Âæµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËþ¼Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¥È¥ó¼Ö¤Î¶è²è¤Î¤ß¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¡¢2¥È¥ó¥í¥ó¥°¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶õ¤¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶õ¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ê¤éÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·°ìÉô¤Î¶è²è¤Ë¤ÏÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇËÂ»¤¬¿Ê¤ß¡¢°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¤âÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Îµ¬³Ê¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ëÂç·¿¼Ö¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Íè¤òÅ¸Ë¾¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿ËäÎ©ÃÏ¤Î¹½ÁÛ¤È¡¢¤½¤Î¹½ÁÛ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ÍèÍ½Â¬¤ÇÆ»Ï©ÍÆÎÌ¤äÃó¼Ö¾ì¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¤½¤Î²þÁ±¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¿ôÍ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¿¾¯¤Î¾êÍ¾¤Ï¤Þ¤Àµö¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÊüÃÖ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤Î·ï¤Ï¡¢¼£°Â¤Î°¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Î¾ã³²¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¾¼Ö¤¬¡È³ä¤ìÁëÍýÏÀ¡É¤Ë¤è¤êÈï³²¤òÈï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãó¼Ö¾ì´ÉÍý¼Ô¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê´Æ»ë¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ£ºê°«ÉÍÀþ¤Ï¸½ºß¡¢»ÔÌò½êÄÌ¤ê¤«¤éJRÁíÉðÀþ¡Ê³Æ±ØÄä¼Ö¡¦²÷Â®¡Ë¤ÈµþÀ®ÀéÍÕÀþ¡¢µþÀ®ËÜÀþ¤ÎÀþÏ©9ËÜ¤ò°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¿¤°Î¦¶¶¤Î·úÀß¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤«¤éÀþÏ©¤ò±Û¤¨¤ÆµþÀ®Âçµ×ÊÝ±ØÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Õ¤ì¤¢¤¤¶¶¤òÄÌ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
