¡Ú¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥Î¥Þ¥ÉÇ¼¼Ö¡ª¡Û¸åÀÊ¤Ï¹¤¤¡©²Ù¼¼¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¡©¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯1·î30Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä5ËüÂæ¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤Ç¼õÃíÄä»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡£»ä¤Ï1·îËö¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ê¤Î¤Ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¾¦ÃÌ¤Î¤¿¤á¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¾µÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¥Þ¥É¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ÆÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£Åö½é¤Ï·î1200Âæ»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¥¹¥º¥¤ÏÂÎÀ©¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ·î3300Âæ¤ËÁý»º¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÇ¼¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤é10¥õ·îÈ¾¡£»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤â11·îÃæ½Ü¤Ë¥Î¥Þ¥É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼Â¤Ï¥Î¥Þ¥É¤ÎÁ°¤Ë¤Ï·Ú¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÇ¼¼Ö¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯È¾¤òÍ×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁá¤¯Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
Ç¼¼Ö¤«¤é1¥õ·îÈ¾¡£1600km¤Û¤ÉÁö¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¥Î¥Þ¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£5¥É¥¢²½¤Ï¾è¹ßÀ¥¢¥Ã¥×°Ê³°¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë
2018Ç¯7·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿JB64·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¡õJB74·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡£1970Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é´è¤Ê¤Ë¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿°µÅÝÅª¤Ê°Ï©ÁöÇËÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢»Í³Ñ¤¤¥Ü¥Ç¥£¤Ë´ÝÌÜ¤Î¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¼õ¤±¡£ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É½÷À¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼½÷»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥Î¥Þ¥É¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤¬¥¬¥ó¥á¥¿ÅÉÁõ¤Ë¤Ê¤ê¥á¥Ã¥¤Î±ï¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë
¤½¤ó¤Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢·Úµ¬³Ê¤ÇFR¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤¬Âç¤¤¯¡¢¤½¤ÎÊ¬¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥à¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¼Ö¤Î¥·¥¨¥é¤â¥Ü¥Ç¥£¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏºÇ¾®¸Â¡£¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¥·¥¨¥é¤òÁª¤Ö²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½5¥É¥¢²½¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ª¥«¥á¥é¤ÇÁ°Êý¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÅëºÜ
¼Â¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î5¥É¥¢²½¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¯¡Ê¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÏÂ©¤ÎÄ¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬ÂçÎÌ¤ËÇä¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ë¡¢5¥É¥¢²½¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·JB64·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈJB74·¿¥·¥¨¥é¤¬°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È5¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¥¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤Ï¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£Á°¸å¥¹¥é¥¤¥ÉÉý¤Ï240mm¤¢¤ê¡¢ÂÎ³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤¬²ÄÇ½
¤½¤ó¤Ê¥Î¥Þ¥É¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸åÀÊ¤Îµï½»À¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¸¥à¥Ë¡¼¡õ¥·¥¨¥é¤â¸åÀÊ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3¥É¥¢¤Ç¾è¹ßÀ¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥È¤â¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈó¾ïÍÑ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¡£
¢¥¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥·¡¼¥È¡£ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï1ÃÊ³¬
°ìÊý¥Î¥Þ¥É¤Ï¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¤¬¤Ä¤¤¤Æ¾è¹ßÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¸ü¤ß¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¾è¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¼¼Ö¸å¡¢Åìµþ¤«¤éÀéÍÕ¤ÈÆÊÌÚ¤Þ¤Ç3¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÁ´Á³¿É¤¯¤Ê¤¤¤è¡£Ä¶²÷Å¬¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤â¥Î¥Þ¥É¤Ï¸åÀÊ¤Ë¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤ÆËÉ²»ÂÐºö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÀÊ¤Î¿Í¤ÈÉáÄÌ¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸åÀÊ¤Ø¤Î¾è¹ßÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¸åÀÊ¤ÎºÂÌÌÃ¼¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬¹â¤¤¾å¤Ë¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¾å¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤¬ºÜ¤ë¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¹â¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÍÑ°Õ¤â¤Ê¤¯¡Ê¼Ò³°ÉÊ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤äÇØ¤¬Äã¤¤½÷À¤Ï¾è¤ê¹ß¤ê¤Ë¤ä¤ä¶ìÏ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿½÷À¤â¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼ÖÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿ºÝ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ÉôÊ¬¤ËÂç¤¤ÊÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬Çí¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤À¤È¥¿¥¤¥ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Ò³°ÉÊ¤Ç¤³¤ÎÉôÊ¬¤òÊ¤¤¦¥Þ¥Ã¥É¥¬¡¼¥É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢¥±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î³«ÊÄ¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿
¢¥¥¸¥à¥Ë¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¡£¸åÀÊ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤è¤ê¤â50mm¸åÊý¤Ë¤º¤é¤µ¤ì¸åÀÊ¶õ´Ö¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿
¥Î¥Þ¥É¤Ï5¥É¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¡õ¥·¥¨¥é¤è¤ê¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥É¥¢¤¬10cm¤Û¤ÉÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¡ª¡¡¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥É¥¢¤¬Âç¤¤¤¤È¤½¤ÎÊ¬³«¤±¤ë¤Î¤Ë¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤À¤È¥É¥¢¤ò¤¢¤Þ¤ê³«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¾è¤ë¤Î¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¤¬¾®¤µ¤Ê¥Î¥Þ¥É¤Ï¾è¤ê¹ß¤ê¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äSA¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»³Æ»¤Ç¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¶¹¤¯µ¤Ì©À¤¬¹â¤¤JB64·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈJB74·¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈ¾¥É¥¢ÌäÂê¡×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤¿»þ¤Ë¼ÖÆâ¤Î¶õµ¤¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈ´¤±¤º¡¢¤«¤Ê¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤Ê¤¤¤ÈÈ¾¥É¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥Î¥Þ¥É¤Ï¼ÖÆâ¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¥É¥¢¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¤Û¤Ü²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²Ù¼¼¤ÎÂç¤¤ÊÃÊº¹¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÉÔÊØ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¥Î¥Þ¥É¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬²Ù¼¼¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤Æ¥Ü¥Ç¥£¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´Ä¹3890¡ßÁ´Éý1645¡ßÁ´¹â1725mm¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤ÎSUV¡£²Ù¼¼¤Ï·è¤·¤Æ¹¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥²Ù¼¼¤Ï¸åÀÊ»ÈÍÑ»þ¤Ç±ü¹Ô¤¤¬590mm¡£1¡Á2ÇñÄøÅÙ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ê¤é4¿ÍÊ¬¤Î²ÙÊª¤òÍ¾Íµ¤ÇÀÑ¤á¤½¤¦¤À
¢¥¤³¤ì¤¬¸åÀÊ³ÊÇ¼»þ¤ÎÃÊº¹¡£ºÂÌÌ¤¬¾²²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë
¤½¤Î¤¿¤á¸åÀÊ¤ò³ÊÇ¼¤·¤Æ²ÙÊª¤òÀÑ¤àµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÀÊ¤ÎºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤ò¸ü¤¯¤·¤¿¥Î¥Þ¥É¤Ï¸åÀÊ³ÊÇ¼»þ¤Ë¾²ÌÌ¤Ë10cm¤Û¤É¤ÎÃÊº¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÔÊØ¤«¤É¤¦¤«¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥º¥¤Ï¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÃÊº¹¤òËä¤á¤ë¡Ê²Ù¼¼¤Î¾²ÌÌ¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¡Ë¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÊØ¤À¤Ã¤¿¤é¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¸åÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤Ï·ë¹½°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢3¿ÍÊ¬¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤òÀÑ¤á¤¿
¤·¤«¤·º£¤Î¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÉÔÊØ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤â¸åÀÊÊÒÂ¦¤ò³ÊÇ¼¤¹¤ì¤Ð3¥»¥Ã¥ÈÀÑ¤á¤Þ¤¹¡Ê±ü¹Ô¤¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£¤à¤·¤í¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ç²Ù¼¼¤Î¥Õ¥í¥¢¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÃ¤Ë½Å¤¤²ÙÊª¤òÀÑ¤àºÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ó¥È¤ä¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ê¤É¤òÀÑ¤ó¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Þ¤¿É¾²Á¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏÁÇ¤Î¾õÂÖ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß¤¿¤¤²ÙÊª¤¬ÃÊº¹¤Ë´³¾Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤È¶¦ÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼ÍÑ¤Î¼Ò³°ÉÊ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÉáÄÌ¼Ö¤Î¥·¥¨¥é¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Þ¥É¤âÁ´Ä¹¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤½¤ÎÊ¬¼¼ÆâÄ¹¤â¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¼ÆâÉý¤È¼¼Æâ¹â¤Ï·Ú¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÆ±¤¸¡Ê¤À¤«¤éÄê°÷¤Ï4Ì¾¤Ç¤¹¡Ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¦¥á¡¼¥¿¡¼Îà¤Ê¤É¤ÎÇÛÃÖ¤â¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤ä¥·¥¨¥é¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¼Ò³°¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤¬¶¹¤¤¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼ÌäÂê¡Ê±¿Å¾ÀÊ¤Î¸å¤í¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¤Å¤é¤¤¡Ë¤È¥¹¥Þ¥ÛÌäÂê¡Ê¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥APIO¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼
¢¥ÄÈ²°¥ä¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¡£¤É¤Á¤é¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¹¥
»ä¤ÏGoods Press Web¤Îµ»ö¤ÇÊ£¿ô¤ò»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏAPIO¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤ÏÄÈ²°¥ä¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥Þ¥É¤Ë¤â¤³¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼¤òÁõÃå¡£¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤ËÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎÆÃ¼ìÀ¤¬Å¬ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤¬¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ë
¢¥K15B·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Á³¤Ê¿á¤¾å¤¬¤ê¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤
¥Î¥Þ¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥·¥¨¥é¤ÈÆ±¤¸1460cc¤ÎK15B·¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï¥·¥¨¥é¤è¤ê1kW¤À¤±Âç¤¤¤75kW¤Ç¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï¤É¤Á¤é¤â130NŽ¥m¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏMT¤Î¥Î¥Þ¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¿¤áAT¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¥Ë¡¼¤âMT¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢MTÆ±»Î¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìó1Ç¯È¾¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼°Ê³°¤Ë¤â¤¦°ìÂæ¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á»Å»ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¼ñÌ£ÅªÍ×ÁÇ¤Î¶¯¤¤¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÎMT¼Ö¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÁö¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¡£º¸¤Î»Í³Ñ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥Î¥Þ¥É¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶þ¶¯¤Ê°Ï©ÁöÇËÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ã¤¦Àß·×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤Ë3¥ê¥ó¥¯¥ê¥¸¥Ã¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢FR¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WD¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â1Â®¡§5.809¡¢2Â®¡§3.433¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤ÊÊÑÂ®Èæ¤ä¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Ã¥È¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑÂ®Èæ¤Î¤¿¤á¤Ë¿®¹æÂÔ¤Á¤«¤é¤ÎÈ¯¿Ê¤Ç¤Ï2Â®¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤â20km/h½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«¤¯¤é¤¤¤·¤«Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¾ï¤ËÁÇÁá¤¤¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Ã¥È¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ÇÏ©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ·¤Ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤êÃæÎ©À¤Ë·ç¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥ê¥¸¥Ã¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊJB23¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç80km/h¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤Õ¤é¤Ä¤´¶¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤¤¤Ä¤â°ìÈÖº¸¤Î¼ÖÀþ¤ò80km/hÄøÅÙ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥ÃÏÌ£¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Î¥Þ¥É¤Î¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÉâÁµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿
¥Î¥Þ¥É¤Ï¥·¥¨¥éÆ±ÍÍ¤Ë1.5L¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢ÊÑÂ®Èæ¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤è¤êÍÞ¤¨¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤ËÊÑÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¼þ°Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ê¥Ã¥È¤È¥ê¥¸¥Ã¥È¥¢¥¯¥¹¥ë¤È¤¤¤¦µ¡¹½¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼Æ±ÍÍ¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÁõÃå¤·¤Æ¥È¥ì¥Ã¥É¤¬¹¤²¤é¤ì¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤¿¼Ö½Å¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¥·¥¨¥é¤È¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤¦¤Þ¤¯ºîÍÑ¤·¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¤¬¥¸¥à¥Ë¡¼¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨100km/hÄøÅÙ¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾ï¤Ë½¤ÀµÂÉ¤òÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼¼ÖÄ¾¸å¤Ï±¿Å¾¤ò½ª¤¨¤ë¤È¿ÈÂÎ¤Î¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï½¤ÀµÂÉ¤ÎÅö¤Æ´¶¤Ë´·¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¥¥¸¥à¥Ë¡¼¤ËÈæ¤Ù¤ÆMTÁàºî¤¬³Ú¡£º£¤Î¤È¤³¤í¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î³Ú¤·¤µ¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏMT¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
MT¤ÎÁàºî¤â¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î»þ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Õ¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤«¤é·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ëÊ¬¥¸¥à¥Ë¡¼¤è¤ê¤âÈ¯¿Ê¤¬¤«¤Ê¤ê³Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤âMT¤Ç¥À¥ë¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¶Ð¤äÇãÊª¤Ê¤É¤Ë¤â»È¤¦¿Í¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ê¤é¡ÖAT¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Î¥Þ¥É¤Ï¡ÖMT¤Ç¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬»ý¤ÄÈóÆü¾ï¤È¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¤Û¤É¤è¤¯Î¾Î©¤·¤¿¥Î¥Þ¥É
¤â¤Á¤í¤ó¥Î¥Þ¥É¤Ï³Ú¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤ÎÏÃ¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¤Ê¤É¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·²ÈÂ²¤Ç¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤òÄ¶²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤¬Å¬ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÖÈóÆü¾ï´¶¡×¤òµ¤·Ú¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Î¥Þ¥É¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
