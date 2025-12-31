ÄÅ·ÚÅ´Æ»¡¢ÄÅ·ÚÈÓµÍ±ØÉÕ¶á¤ÇÎó¼ÖÊ¬Î¥¡¡¥¹¥È¡¼¥Ö¼ÖÎ¾¤ÎÏ¢·ë¤òµÙ»ß
ÄÅ·ÚÅ´Æ»¤Ï¡¢12·î29Æü¤ËÄÅ·ÚÅ´Æ»Àþ¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤ÇÏ¢·ëÉô¤¬Ê¬Î¥¤¹¤ë»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼ÖÍÑµÒ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¤Æ°¼Ö¡ÖÄÅ·Ú21·Á¡×2Î¾¤ÈµÒ¼Ö2Î¾¤òÏ¢·ë¤·¤¿4Î¾ÊÔÀ®¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬¡¢ÄÅ·ÚÈÓµÍ±Ø¤ò¸á¸å2»þ51Ê¬¤ËÄê¹ïÈ¯¼Ö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Á°Ä®ÀþÆ»Æ§ÀÚÉÕ¶á¤ÇÀèÆ¬¤Îµ¤Æ°¼Ö2Î¾¤È¸åÊý¤ÎµÒ¼Ö2Î¾¤ò¤Ä¤Ê¤°Ï¢·ë´ï¤¬³°¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥´É¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÁ´¼ÖÎ¾¤ËÈó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬ºîÆ°¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶¡ÁÄÅ·ÚÃæÎ¤´Ö¤Ç¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼ÖÍÑµÒ¼Ö¤ÎÏ¢·ë¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢µ¤Æ°¼Ö¡ÖÁö¤ì¥á¥í¥¹¹æ¡×¤Î¤ß¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¡£
¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤Î±¿µÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶±Ø¹½Æâ4ÈÖÀþ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼ÖÍÑµÒ¼Ö¤òÎ±ÃÖ¤·¡¢¼ÖÆâ¤òÀÐÃº¥¹¥È¡¼¥Ö¤òÊ²¤¤¤ÆÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤·¤¿¾å¤ÇÌµÎÁ³«Êü¤¹¤ë¡£³«Êü»þ´Ö¤Ï¸áÁ°9»þÈ¾¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¡£