²ÖÅÄ¸×¾å¡¢Ì¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´®Ç½¤·¤¿¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¡½÷¤È²ñ¤¨¤Æ¡×
¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¥Þ¥µ¥º¥¥Ã¥¥ó¤Ç²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÅí²Ì¤Ï½é¤á¤Æ½é¤á¤Æ¥³¡¼¥¹¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÁ´Éô1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÀ¤«¤·¡Ö´é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¾Æ¤¤Õ¤«¤Ò¤ì¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î¼¡½÷¡×¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¡¼¥×¤â¥Û¥¿¥Æ¤ÎßÖÈÓ¤âÁ´ÉôÈ´·²¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹½÷¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢»°½÷¤ÏÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÌ¼Ã£ÀªÂ·¤¤¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼¡½÷¤È²ñ¤¨¤Æ³§¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£