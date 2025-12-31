¡Ö¿ÊÊâÅª¤À¤Ã¤¿¡×¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£¸½ÃÏÉ¾²Á¤Ï¡Ö£·ÅÀ¡×
¡¡¸½ÃÏ12·î30Æü¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç£¶ÀïÌ¤¾¡Íø¡Ê£³Ê¬¤±£³ÇÔ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡13Æü¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢£²¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢Á°Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¡£º£Àá¤Ï£±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿58Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢61Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤ÇCK¤ò³ÍÆÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤é¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡¡Éüµ¢¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬Â³¤¯28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡È´°Á´Éü³è¡É¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤ÏºÎÅÀµ»ö¤Ç¡¢±Ô¤¤¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¿ÊÊâÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ£·ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î£³Æü¤Ë¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¢£·Æü¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£»°ãø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø¤ÎÆÍÇË¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ
