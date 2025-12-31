¥×¥í9Ç¯ÌÜ30ºÐ¤ÎÈá´êÀ®½¢¡ª¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤Î¶âß·»ÖÆà¡¡¶»Ç®¤À¤Ã¤¿¡È»Õ¾¢¡É¤È¤ÎÎÞ¤ÎÊúÍÊ¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥¤»¾ì2025 vol.5¡Û
¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¶âß·»ÖÆà(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î12¿Í¤ò¿ô¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡¦ÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¢9·î11¡Á14Æü¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¶âß·»ÖÆà¤À¡£¥×¥í9Ç¯ÌÜ¤Î30ºÐ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢¡È»Õ¾¢¤Î¡É¿½¥¸¥¨¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÊúÍÊ¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç2°Ì¤¬2ÅÙ¡¢3°Ì¤¬2ÅÙ¤ÈÀËÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ²¤é¤·¤¿¡£¶âß·¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢11Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½éÍ¥¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¸µ³«ºÅ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¡ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿Îý½¬¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤ËÂçÀ¼¤Ç¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Å¤Í¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿18ÈÖ¤Ç¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤¿Ä¾¸å¡¢¿½¥¸¥¨¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¶âß·¤Ï¡È»Õ¾¢¡É¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎÞ¤¬°ìµ¤¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£Â³¤¤¤¿¸Ç¤¤ÊúÍÊ¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¶»¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î±ï¤Ï¡¢¶âß·¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë´Ú¹ñ¿Í»ØÆ³¼Ô¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¹çÆ±¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¦¤ËÃÃÏ£¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¶âß·¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»Õ¾¢¤È¤ÎÊúÍÊ¤ä¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò·Ç¤²¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
