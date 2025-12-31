¶¶ËÜ´ÄÆà¡¡¤ª¼ò¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉÂÎ·Á°Ý»ý¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡¡¿©¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¹ðÇò¡Ö´ðËÜ¡Ä¡×¡ÖÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æüº¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖDOMOTO¡×Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤ª¼ò¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÎÄ´°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Ê¤ó¤«¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÊ¿Á³¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤Û¤é¡¢Å¨¤Ë²ó¤·¤¿¤è¡×¤È¸÷°ì¡£¶¶ËÜ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â»ä¡¢ËÜÅö¤Ë´Å¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ö¿©¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜ¿©»ö¤·¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÄ«Áá¤¯¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦3¿©¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö¤À¤«¤éÊÑ¤ËÀ¨¤¤ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡