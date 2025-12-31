ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¾ù¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤¬°úÂàÈ¯É½¡¡MLB¸ø¼°¤¬ÊóÆ»¡¡13Ç¯¤ÇÄÌ»»485»î¹çÅÐÈÄ
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎX¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼¤Ï¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç13¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥±¥ê¡¼¤Ï3ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2.03¤ÎËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤·¡¢2018Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2020Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤Ïº£·î¡¢¸½ÃÏ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤á¤ë¤À¤±¡£¡Ø°úÂà¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£°úÂà¤Ï·³Ââ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¿Í¤ä65ºÐ¤Þ¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¿Í¤Ë»È¤¦¸ÀÍÕ¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¤â¤¦¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤»¤ó¡É¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥±¥ê¡¼¤Ï2014Ç¯¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£15Ç¯¤Ë¤Ï10¾¡¤òµó¤²¤¿¡£17Ç¯°Ê¹ß¤Ïµß±ç¤ËºÆÅ¾¸þ¤·¡¢19Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç3Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ23Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥É·³¤ËÉüµ¢¡£24Ç¯¤Ï35»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸å¡¢FA¤È¤Ê¤êº£µ¨¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£MLBÄÌ»»¤Ï485»î¹ç¤Ç54¾¡38ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.98¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2024Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤òÂçÃ«¤Ë¾ùÅÏ¡£ÂçÃ«¤¬¤ªÎé¤È¤·¤Æ¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¥±¥ê¡¼²ÈÂ²¤ËÂ£¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£