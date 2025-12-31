¤É¤³¤Ë¤â¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤ÀÐ³¬ÃÊ¡©¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ÅÔ»Ô¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡×¤ÎÆæ
¡ÊCNN¡Ë¤«¤Ä¤Æ±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÅÔ»Ô¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤¬¡¢²õÌÇÅª¤Ê²Ð»³Ê®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¡¢²Ð»³³¥¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤«¤éÌó2000Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿ÅÔ»Ô¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡×¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹Í¸Å³Ø¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Îñ79Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥Ó¥ª»³¤¬Ê®²Ð¤·¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÏÍÏ´ä¡¢²Ð»³³¥¡¢´¤ãª¡Ê¤¬¤ì¤¡Ë¤Î¸ü¤¤ÁØ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¡£1748Ç¯°Ê¹ß¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÔ»Ô°äÀ×¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Ð»³³¥¤Î²¼¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÂ¤Êª¤ä°äÊª¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¥Õ¥ì¥¹¥³²è¤Î»Ä³¼¡¢¤µ¤é¤ËÅÔ»Ô¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤°ä³¼¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·úÃÛ¹½Â¤Êª¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±ÅÔ»Ô¤Î½»Ì±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤ä¶áÀÜ»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢½¾Íè·¿¤Î¹Í¸Å³ØÅª¼êË¡¤ò¹âÅÙ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¤ò¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤¬ÉÙ¤È¸¢ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÅã¤Ç¡¢¤³¤ÎÅã¤¬¤«¤Ä¤Æ¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î·Ê´Ñ¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¸¦µæÀ®²Ì¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µ¤Ï¡¢ºÇ¶á¡Ö¥Ý¥ó¥Ú¥¤È¯·¡Ä´ººÅÅ»Ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢º£¸å¡¢¸ÅÂå¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Ý¥ó¥Ú¥¤°äÀ×¤Ç¤ÎÊë¤é¤·
º£²ó¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÏÀÊ¸¤Î¶¦Æ±É®Æ¬¼¹É®¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥ÈÂç³Ø¹Í¸Å³Ø¸¦µæ½ê¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¶¥ó¥Í¡¦¥à¡¼¥ÈÇî»Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·¸õ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á²¼¤ÇÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê°äÀ×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÇ§¼±¤·¡¢Èó¿¯½±Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÊ¸²½°ä»º¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÅÂåÅÔ»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¥Ý¥ó¥Ú¥¤°äÀ×¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥Ý¥ó¥Ú¥¤¹Í¸Å³Ø¸ø±à¤Ï¡¢¥à¡¼¥È»á¤Î¹½ÁÛ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤Ë¶¯¤ß¤Î¤¢¤ë¹Í¸Å³ØÉô¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥ó¥Ü¥ë¥ÈÂç³Ø¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¸¦µæ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢LiDAR¡Ê¸÷¸¡½Ð¡¦Â¬µ÷¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ã¥ó¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë»Ä¤ë·úÂ¤Êª¤òµÏ¿¤·¡¢3D¥â¥Ç¥ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ê¤¬¤«¤ê¡Ê¤½¤³¤Ë¹½Â¤Êª¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ê¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²Ð»³¤ÎÊ®²ÐÁ°¡¢¤½¤ì¤é¤Î·úÃÛÊª¤Ï¶²¤é¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¿Þ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1700Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÈ¯·¡Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢²Ð»³³¥¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Î¾å³¬ÉôÊ¬¤ÏÉåµà¤·¡¢¾Ã¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥à¡¼¥È»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¾åÁØ³¬¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÅÛÎì¤äÉÏ¤·¤¤»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î´ÊÁÇ¤Ê½»µï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ÏÊ§¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¾åÁØ³¬¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¥à¡¼¥È»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¾åÁØ³¬¤ÎÉô²°¤Ç¤è¤ê¹ë²Ú¤ÊÄ´ÅÙÉÊ¤Îº¯À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÍµÊ¡¤Ê»ÔÌ±¤â¾åÁØ³¬¤ÎÉô²°¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬Ä´ºº¤Î½ÅÅÀ¤ò¾åÁØ³¬¤Ë°Ü¤¹Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Å¡Âð¡Ö¥«¡¼¥µ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥£¥¢¥½¡Ê¥Æ¥£¥¢¥½¥¹¤Î²È¡Ë¡×¤Ë¡¢Èà¤é¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î1³¬¤Î°ì¼¼¤Ë¤Ï¡¢2³¬¤Ø¤ÈÂ³¤¯µðÂç¤ÊÀÐÂ¤¤ê¤Î³¬ÃÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î³¬ÃÊ¤Î¾åÉôÉÕ¶á¤ÎÊÉ¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¾åÁØ³¬¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÌÚÀ½¤ÎÂè2¤Î³¬ÃÊ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë3³¬¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¥à¡¼¥È»á¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿·úÃÛ¹½Â¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤³¤ÎÉô²°¤ÎÉü¸µ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Åã°Ê³°¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼º¤ï¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤Î¹ëÅ¡
¤³¤Î¸¦µæÏÀÊ¸¤Î¶¦Æ±É®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Í¸Å³Ø¸ø±à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥º¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥µ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥£¥¢¥½¤Ï¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹ë²Ú¤µ¤ò¸Ø¤ëÅ¡Âð¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÍÎÏ¤Ê°ì²È¤Î½êÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÊÉ¤Î³°¤Ë·ú¤ÄÅÄ¼Ë¤ÎÂç·¿ÊÌÁñ¤Ë¤Ï¡¢±ã²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê´Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÅã¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¡¼¥Þ¤ÎÊ¸É®²È¡¢¾®¥×¥ê¥Ë¥¦¥¹¤ÏÆü¤Î½Ð¤ÈÆüË×¤Î¸÷·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÄ¼Ë¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤Î¼ï¤ÎÅã¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥à¡¼¥È»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¹ÄÄë¥Í¥í¤Ï¡Ö¥Þ¥¨¥±¥Ê¥¹Äí±à¡×¤ÎÅã¤«¤é¥í¡¼¥Þ¤Î±ê¾å¤òÄ¯¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£µª¸µÁ°2À¤µª¤Î¸ÅÊ¸½ñ¤ä¡¢µª¸µÁ°1À¤µª¡Áµª¸µ1À¤µª¤Î³¨²è¤Ë¤â¡¢¹ë²Ú¤ÊÊÌÁñ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÅã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¡¼¥È»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ò´Þ¤à¥í¡¼¥Þ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢Å¡Âð¤Ï¹âÁØ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÌÌÅª¤Ë¹¤¬¤ë¹½Â¤¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÅÔ»ÔÆâÉô¤ÇÅã¤Îº¯À×¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥«¡¼¥µ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥£¥¢¥½¤ÇÅã¤Îº¯À×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÆâÉô¤Ç¤â¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅã¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¥à¡¼¥È»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅã¤Ï¡¢ÁÔÎï¤ÊÊÌÁñ·úÃÛ¤òÌÏÊï¤·¡¢±ó¤¯¤«¤é¤Ç¤â¼«¤é¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ò¸Ø¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÙÍµÁØ¤Î½»Âð·úÃÛ¤Î°ìÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÔ»ÔÆâ¤ÇÅã¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¡¶µÅªµ¬À©¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ß¥º¡¼¥êÂç³Ø¤Ç¸ÅÅµ³Ø¡¦¹Í¸Å³Ø¡¦½¡¶µ³ØÉô¤Î³Ø²ÊÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥â¥²¥Ã¥¿Çî»Î¤À¡£¥â¥²¥Ã¥¿»á¤Ïº£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥â¥²¥Ã¥¿»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤Î¿ÀÅÂ¤äÀ»°è¤Ç¤Ï¡¢Ä»¤Î¹ÔÆ°¤«¤éµÈ¶§¤òÀê¤¦µ·¼°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«ÅÏ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤»äÅª·úÃÛÊª¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤ÎÉü¸µ
¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î·úÃÛÊª¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µ¤¹¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾Úµò¤¬ÌÊÌ©¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ·úÊªÁ´ÂÎ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼µ»½Ñ¤Ç·úÊª¤ÎÉ½ÌÌ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÀÜ»£±Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Á´¶¤ÎºÙÉô¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²èÁü¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥ê¡¼¡Ê¼Ì¿¿Â¬ÎÌ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤Ë¤è¤ê3D¥â¥Ç¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¥ã¥ó¤ä¼Ì¿¿¤ò´ð¤Ë·úÊª¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿·úÃÛ¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ¤Î·ê¤ËÌÚÀ½¤ÎÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤ò²¾ÁÛÅª¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤À¤ê¡¢º¯À×¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤«¤Ä¤Æ¾åÁØ³¬¤ä³¬ÃÊ¤¬¤É¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¸Å³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÞÌÌ¤ä3D¤Î½Ì¾®ÌÏ·¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿·úÃÛ¤òÉü¸µ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹Í¸Å³Ø¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¿ôÃÊ³¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¥à¡¼¥È»á¤Ï¸ì¤ë¡£
2¼¡¸µ¤Î¿ÞÌÌ¤Ï°ì¤Ä¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¸í¤ê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢3D¥â¥Ç¥ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ100¡ó¤ÎÀµ³Î¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥àµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê3D¥â¥Ç¥ë¤ÎÍøÍÑ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¾ÁÛ¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÅÂå¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ò¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ë¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ËÅã¤òÈ÷¤¨¤¿½»Âð¤¬¤Û¤«¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ªµ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥È»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¾åÁØ³¬¤Îº¯À×¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥²¥Ã¥¿»á¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÄ¯Ë¾¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Î©ÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åã¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤Êª¤Ï¡¢»ë³ÐÅª¤Ê±é½Ð¡¢Ä¯Ë¾¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¸Ø¼¨¤ò°ì¤Ä¤Î·úÃÛÅªÉ½¸½¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¹ª¤ß¤Ê²ò·èºö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¸½¾Ý¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹ÈÏ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ý¥ó¥Ú¥¤¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤òÊÝÂ¸
¥à¡¼¥È»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥µ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥£¥¢¥½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉô²°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÉü¸µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¹ÈÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï½ªÎ»»þ´ü¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÊ¸²½°ä»º¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î·úÃÛÊª¤ò²¾ÁÛÅª¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ÎÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ò´Æ»ë¤·¡¢¤É¤³¤Ë²ðÆþ¤¬É¬Í×¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¼êÃÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥º¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥â¥Ç¥ë¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥º¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹Í¸Å³Ø¤Ï¡¢Ã±¤Ë¸ÅÂå·úÃÛ¤Î¶õÁÛÅª¤ÊÉü¸µ¿Þ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·úÃÛÊª¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¤È¸ì¤ë¡£
1748Ç¯°Ê¹ß¡¢¼º¤ï¤ì¤¿ÅÔ»Ô¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ç¤Ï1Ëü3000°Ê¾å¤ÎÉô²°¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸ÅÂå¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Î3Ê¬¤Î1¤Ïº£¤â²Ð»³³¥¤Î²¼¤ËËä¤â¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
ºÇ¶á¤ÎÈ¯·¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¡¢¿ôÀ¤µªÁ°¤ËÄ´ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¥Ý¥ó¥Ú¥¤Á´ÂÎ¤ò·¡¤ê¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¥º¥Õ¥È¥ê¡¼¥²¥ë»á¤Ï¸À¤¦¡£¹Í¸Å³Ø¸ø±à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£