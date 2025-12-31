Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤¢¤¹¤Ç2Ç¯¡¡½ÐÄ¥Ä«»Ô¤Ï¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤
µîÇ¯¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤¢¤¹¤Ç2Ç¯¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë½»Ì±¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç»Ô¤Î¥ï¥¤¥×¥é¥¶ÎØÅç¤Ç¡¢¤ª¤è¤½20Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¡£
Âç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¤ÏÀµ·î¾þ¤ê¤ä¿©ºà¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤äµ¢¾ÊµÒ¤é¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¡Ö2Ç¯¤Û¤ÉÃÏ¿Ì¤«¤é·Ð¤Ä¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤·ÍèÇ¯¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÎØÅç»Ô¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¿Í¡ÖÄ«»Ô¤Î¿Í¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ø¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡Ø¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢¸µµ¤¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£Á°¤ÎÎØÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¥ï¥¤¥×¥é¥¶ÎØÅç¤Î½ÐÄ¥ÎØÅçÄ«»Ô¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÏÇ¯ÌÀ¤±3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£