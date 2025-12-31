¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¬Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±Î½¡£100Ëü±ß¤ò¡ÈÄê´üÍÂ¶â¤Ç±äÄ¹¡É¤¹¤ë¤«¡¢¡È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ØÊÑ¹¹¡É¤¹¤ë¤«¡¢10Ç¯¸å¤Îº¹¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
Äê´üÍÂ¶â¤Ï°ÂÁ´¤À¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¤
Äê´üÍÂ¶â¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¸µËÜ1000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÍÂ¤±Æþ¤ì»þÅÀ¤Ç¶âÍø¤¬³ÎÄê¤·¡¢Ëþ´ü¤Þ¤ÇÊÝÍ¤¹¤ì¤ÐÍøÂ©¤ò´Þ¤á¤¿¶â³Û¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¶âÍ»´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ä¹´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ç¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯Åù¤ÏÇ¯0.4¡óÁ°¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï1¡óÄ¶¤Î¹â¶âÍø¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë100Ëü±ß¤òÇ¯0.5¡ó¡ÊÈ¾Ç¯Ê£Íø¡Ë¤Ç10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ëþ´ü»þ¤Î¶â³Û¤Ï105Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£1¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌó110Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤¯»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÏÄ¹´ü¤ÇÀ®Ä¹¤òÁÀ¤¦ÁªÂò»è
°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î³ô¼°»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë±¿ÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹Åê»ñ¿®Â÷¤äETF¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÅê»ñÊýË¡¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤äÀè¿Ê¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¾å²¼Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹´ü¤Ç¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤È´ë¶ÈÍø±×¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢»þ²ÁÁí³Û¥Ùー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¤³¦³ô¼°¤äÀè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¢S&P500¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢Ä¹´üÊ¿¶Ñ¤ÇÇ¯Î¨5～10¡óÄøÅÙ¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿»Ø¿ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ7¡ó¤Ç100Ëü±ß¤ò10Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê»ñ»º¤ÏÌó196Ëü±ß¤ÈÌó2ÇÜ¶á¤¯¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯10¡ó¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÌó259Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÈÈæ¤Ù¤Æ»ñ»º¤Î¿¤Ó¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ô¾ì¤ÎµÞÍî»þ¤Ë¤Ï±¿ÍÑÅÓÃæ¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬Âç¤¤¯ÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ï¡ÖÌÜÅª¤Î°ã¤¤¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë
Äê´üÍÂ¶â¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º³Û¤Îº¹¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Û¤ÉÎ¾¼Ô¤ÎÁÛÄêÍø²ó¤ê¡Ê´üÂÔ¥ê¥¿ー¥ó¡Ë¤Îº¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯É½¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ñ»º¤ò¡Ö¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ï³ô¼°»Ø¿ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±¿ÍÑ¼êÃÊ¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ÎÌÜÅª¤äÀ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
10Ç¯°ÊÆâ¤Ë»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤ª¶â¤ä¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤äÉ¾²Á³Û¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë»ñ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äê´üÍÂ¶â¤Î¸µËÜÊÝ¸îÀ¤È°Â¿´´¶¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÅöÌÌ»È¤¦Í½Äê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ®Ä¹À¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ç»ñ»º³ÈÂç¤òÁÀ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍøÂ©¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¡ÊNISA¡¦iDeCo¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÍøÎ¨¤äÍø²ó¤ê¤è¤ê¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ»ñ»º¤ÎÍÂ¤±Àè¤ò¸«Ä¾¤½¤¦
Äê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤È°ÂÄêÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¶âÍø¿å½à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥ê¥¿ー¥ó¤Ï¾®¤µ¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÏÄ¹´ü¥ê¥¿ー¥ó¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ä¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ»ñ»º¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿ÍÑ´ü´Ö¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¡¢À¸³è»ñ¶â¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ñ»º¤Î±¿ÍÑÀè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
出典
金融庁 預金保険制度
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー