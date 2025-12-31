´îÅÜ°¥³Ú¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡Ú¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2026Ç¯1·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¤ò²Î¤¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡£¤è¤ê¥É¥é¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦³Ú¶Ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ä¤¬½ñ¤¤¤¿¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
º´Æ£¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¤³¤ÎÃ»¤¤ËÜ¤ò¿Ä¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ä¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Ìî¡Ö¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬È¬±À¤ÈÀ¸¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½´°À®¤·¤¿¶Ê¤â¡¢¼«Á³¤Èº£¤Î»þÂå¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¤È²÷³è¤Ê¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÏÈà¤é¤é¤·¤¤¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
º´Æ£¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¡È»ä¤¿¤Á¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¶Ê¡¢¸µµ¤¤Ê¶Ê¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½Â¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤ÇÀ©ºîÂ¦¤«¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¶Ê¤¬ËèÄ«ÆüËÜÃæ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º´Ìî¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë½é´ü¤Î¶Ê¤«¤é¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¶Ê¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼Ì¿¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³«¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¡Ö²»³Ú¤Ã¤Æ¡¢¼êÄ¾¤·¤ò¤·»Ï¤á¤ë¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÄ°¤¯¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤Ù¤ÆÎò»Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ·ÏÎó¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¡¡27Ç¯´Ö¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Èë·í¤È¤Ï¡©
º´Æ£¡Ö1¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Ê¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤«¤¬¸µµ¤¤Ç¤¹¤·¡×
º´Ìî¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤â¡¢2¿Í¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¾Ã²½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£´îÅÜ°¥³Ú¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§µÈÅÄ²ÄÆà
¤Ï¤ó¤Ð¡¼¤È ¤Ï¤ó¤Ð¡¼¤È¡ü1998Ç¯·ëÀ®¡¢º´ÌîÍ·Êæ¤Èº´Æ£ÎÉÀ®¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥ª¡£2¿Í¤È¤â¤¬¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¡¢ÊÌ¤ì¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¡£±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤¬·àÈ¼¤âÃ´Åö¡£
