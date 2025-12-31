¿·¥Þ¥ê¥ª±Ç²è¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÂçËþÂ¡×¤È¥¯¥Ã¥ÑÌò¡Ö¾®¥Í¥¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ç¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁ°ºî¤«¤é¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¥¯¥Ã¥ÑÌòÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ13²¯6,087Ëü¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢2023Ç¯No.2¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤ËÂ³¤¯¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°ºî¥é¥¹¥È¤Ç¥¯¥Ã¥Ñ¤¬¾®¤µ¤¯¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î½ÐÍè»ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï2007Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿WiiÍÑ3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤¬Êª¸ì¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡Ö»ä¤ÏÈëÌ©¸·¼é¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¡Ê¾®¥Í¥¿¡Ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤ÎÀ¤³¦¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¡¢Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÍÍ¤ËÂçËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¥²ー¥à¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤Î½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥¼¥Ã¥¿¤¬¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥²¥Ã¥½ー¤Ê¤ÉÁ°ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
Á°ºî¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤â¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÇÁü²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ê¥ß¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢WiiÍÑ3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¤òÆ§½±¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÆ°Åª¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£© 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.
À¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ªÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡¢¥Ôー¥ÁÌò¤Î¥¢¥Ë¥ã¡¦¥Æ¥¤¥éー¡á¥¸¥ç¥¤¡¢¥ë¥¤ー¥¸Ìò¤Î¥Á¥ãー¥êー¡¦¥Ç¥¤¡¢¥¯¥Ã¥ÑÌò¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¥Î¥Ô¥ªÌò¤Î¥ー¥¬¥ó¡á¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ー¡¢¥«¥á¥Ã¥¯Ìò¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥Á¥ãー¥É¥½¥ó¤¬Á°ºî¤è¤êÂ³Åê¡£¥í¥¼¥Ã¥¿Ìò¤È¤·¤Æ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þー¥Ù¥ë¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Î¥Ö¥êー¡¦¥éー¥½¥ó¡¢¥¯¥Ã¥ÑJr.Ìò¤Ë¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ûー¥ô¥¡¥¹¡õ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥§¥ì¥Ë¥Ã¥¯¡£µÓËÜ¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥Õ¥©ー¥²¥ë¡¢²»³Ú¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¿¥¤¥éー¤âÂ³Åê¤¹¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥á¥ì¥À¥ó¥É¥ê¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÎµÜËÜÌÐ¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¡õÇ¤Å·Æ²¤¬¶¦Æ±½Ð»ñ¤·¡¢À¤³¦ÇÛµë¤Ï¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬Ì³¤á¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡¦¥àー¥Óー¡Ù¤Ï2026Ç¯4·î24Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«Í½Äê¡ÊÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï4·î3Æü¸ø³«¡Ë¡£
