¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Þ¥Ã¥È¡õ¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬¡¢Á´5¥·ー¥º¥ó¤ò¼ý¤á¤¿Blu-ray BOX¥»¥Ã¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¥·¥êー¥º´°·ë¸å¤Ë¡¢4K ULTRA HDÂÐ±þ¤Î¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¥»¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥¹¤Ï¡Ö¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âËÍ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥È¤¬¡ÖÃ±¤Ë¡È4K¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥¹¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢²»¤È±ÇÁü¤Î°µ½ÌÎ¨¤¬ÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍøÅÀ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÂç»¿À®¤À¤È¸À¤¦¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤«¤é¡Ö²¾¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÆÃÅµ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥¹¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£DVDÆÃÅµ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤¬²û¤«¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥ÈBOX¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÇÛ¿®ÈÇ¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î±ÇÁü¡¦²»¶Á¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Üー¥Ê¥¹±ÇÁü¤Î¼ýÏ¿¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤¬Æ±º¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥ê¥êー¥¹¤òÇ®Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2022Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö4K¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥ê¥êー¥¹¤ò´õË¾¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×µÓËÜ¥Áー¥à¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¸½ºß¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÃæ¡ÊWorking on it¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å¤ÎÆ°¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
