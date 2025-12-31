ÇµÌÚºä46¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù½Ð±é¤Ë´î¤Ó¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù(TBS·Ï17:30¡Á22:00)¤Ë½Ð±é¡£´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ØÂè67²óµ±¤¯! ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇµÌÚºä46
4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSame numbers¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë²ì´îÍÚ¹á¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢²Ö²Ð¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¤â¤¹¤´¤¯å«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
