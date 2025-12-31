¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÂç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¡¢12·î31Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÖÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¡Û
Mrs. GREEN APPLE¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
King ¡õ Prince¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢HANA¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×
ÍµÈ¹°¹Ô¡¢CANDY TUNE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢Á°ÅÄÏËµ±¡ÊTUBE¡Ë¡ÖYOUNG MAN¡×
´öÅÄ¤ê¤é¡¢Perfume¡Ö½Õ¤è¡¢Íè¤¤¡×
°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢MISIA¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×
ILLIT¡¢&TEAM¡¢Number_i¡¢BE:FIRST¡¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¡ÊThe Wakey Show¤è¤ê¡Ë¡Ö¥Ñ¥×¥ê¥«¡×
¹ÈÇò½Ð±é¼ÔÍ»Ö¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×
¹È¡§CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×
¹È¡§FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
Çò¡§¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖFun¡ª Fun¡ª Fun¡ª¡×
Çò¡§ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
Çò¡§King ¡õ Prince¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
¹È¡§ILLIT¡ÖAlmond Chocolate¡×
¹È¡§Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×
Çò¡§&TEAM¡ÖFIREWORK¡×
¹È¡§LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
Çò¡§M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¹È¡§ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×
Çò¡§½ãÎõ¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡Ê¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×
Çò¡§Number_i¡ÖGOD_i¡×
¹È¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
¡ÚÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ö°¦»¸»¸¡×
¹È¡§aespa¡ÖWhiplash¡×
¹È¡§¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×
¡ÚÊüÁ÷100Ç¯ ¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡ÛºæÀµ¾Ï ¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×
Çò¡§BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÊ¡»³²í¼£¡ÖÌÚÀ±feat.°ðÍÕ¹À»Ö¡×
Çò¡§»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×
¹È¡§¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
¹È¡§ºäËÜÅßÈþ¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×
¹È¡§¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×
Çò¡§Vaundy¡ÖTokimeki¡×
¡ÚÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Û
º£ÅÄÈþºù¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×
ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢»³»û¹¨°ì¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×
Âç¿¹¸µµ®¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×
º£ÅÄÈþºù¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×
Çò¡§RADWIMPS 20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¹È¡§AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
Çò¡§TUBE ¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
¹È¡§HANA¡ÖROSE¡×
¹È¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
¹È¡§´äºê¹¨Èþ¡ÖÀ»Êì¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÀ±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×
Çò¡§¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡ÛÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×
Çò¡§SixTONES 6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
Çò¡§¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×
Çò¡§back number¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ¡×
¹È¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
Çò¡§µ×ÊÝÅÄÍø¿ ¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¹È¡§Perfume Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¹È¡§¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×
Çò¡§ÉÛ»ÜÌÀ¡ÖMY WAY¡×
¹È¡§ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×
Çò¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
Çò¡§Ê¡»³²í¼£¡Ö¥¯¥¹¥Î¥-500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ-¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
¹È¡§MISIA MISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
Çò¡§Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡ÁBlue Lagoon¡Á¡×
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
