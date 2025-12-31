GOT7¡¦¥è¥ó¥¸¥§¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÊÝ¸î¸¤¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ë3000Ëü¥¦¥©¥ó¤ò´óÉÕ¡ÄÉþÌ³Ãæ¤ÎÁ±¹Ô
GOT7¡¦¥è¥ó¥¸¥§¤ÎÁ±¹Ô¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥è¥ó¥¸¥§¡¢¡ÈÆüËÜ¿ÍJK¡É²Î¼ê¤Î¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼
½êÂ°»öÌ³½ê¥¢¥ó¥É¥Ð¥Ã¥È¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥è¥ó¥¸¥§¤ÏºÇ¶á¡¢ÊÝ¸î¸¤¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡Ö¥³¥ê¥¢¥ó¡¦¥É¥Ã¥°¥¹ ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ ¥·¥§¥ë¥¿¡¼¡×¤Ë¸å±ç¶â3000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó300Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤á¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¸¤¡Ö¥³¥³¡×¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥ó¥¸¥§¤ÏÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤òË¬Ìä¤·¡¢ÊÝ¸î¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä¸¤¼Ë¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢´óÉÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
º£²óÆÏ¤±¤é¤ì¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¸¤¤¿¤Á¤¬¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ç·ò¹¯¤ò²óÉü¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ë½Ð²ñ¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÊÝ¸î»ÜÀß¤Î²þÁ±¤Ë¤â½¼¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¥è¥ó¥¸¥§¤Ï¸½ºß¡¢¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤ÆÊ¼ÌòµÁÌ³¤òÀ¿¼Â¤ËÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¡£ÉþÌ³½ªÎ»¸å¤Ï¡¢¤è¤êÀ®½Ï¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍ½Äê¤À¡£