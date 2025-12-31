¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¡×Åßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¿ÛË¬ÃÏÊý¤æ¤«¤ê3Áª¼ê¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿ÛË¬ÃÏÊý¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ôー¥É¥¹¥±ー¥È3Áª¼ê¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤¬30Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¬Ã«»Ô¤Î¤ä¤Þ¤Ó¤³¹ñºÝ¥¹¥±ー¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÔ¹Ô²ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ê¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¤ÎÁÒÄÚ¹îÂóÁª¼ê¡Ê500£í¡Ë¡¢²¼¿ÛË¬Ä®½Ð¿È¤ÎÌîÌÀ²ÖºÚÁª¼ê¡Ê¥Þ¥¹¥¹¥¿ー¥È¡¦ÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥åー¥È¡Ë¡¢¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¤Î»³ÅÄÍü±ûÁª¼ê¡Ê500£í¡¦1000£í¡Ë¤Î3¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡ÖÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
ÌîÌÀ²ÖºÚÁª¼ê
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢3¿Í¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£