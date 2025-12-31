Ìó£³.£µ£í¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤¬ÅÐ¾ì ¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¡ÊÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¡Ë
¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤ÇÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤¬£²£¶Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤Ï¹â¤µÌó3.5¥áー¥È¥ë¤Ç±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¾¾¡¦ÃÝ¡¦Çß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢Æì¤ò¥¨¥Ó¤Ë»÷¤»¤¿·ë¤ÓÊý¡¢¡Ö¥¨¥Ó·ë¤Ó¡×¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬2Æü´Ö¤«¤±¤Æ¡¢°ìËÜ¡¢°ìËÜ¾¾¤òº¹¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯ ´ÉÍý²Ý ÃÓÃ« ¶õ ¤µ¤ó¡Ë¡ÖÍè±à¤·¤¿µÒ¤¬¿·Ç¯¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È ¤ò¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¡×
¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¤Î2026Ç¯¤Ï¡¢1·î1Æü¤«¤é³«±àÍ½Äê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤Ï¡¢1·î12Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£