Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ä¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ï31ÆüÃë²á¤®¤«¤é¡¢1·î1ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Î¾å¶õ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹33ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ï31ÆüÃë²á¤®¤«¤é¡¢1·î1ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤è¤ê¤â¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1Æü¸áÁ°6»þ¤«¤é2Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç»³±è¤¤¤Ï50¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿ÃÏ¤¬30¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ä²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢JR¤Ï¡¢±ü±©Àþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ç31Æü¤È1Æü¤Î½ªÆü¡¢ÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢±©±ÛÀþ¤â1Æü¡¢¼òÅÄ±Ø¤È½©ÅÄ±Ø¤Î´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤éÍ¼Êý¤´¤í¤Þ¤ÇÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£