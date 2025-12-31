º£¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡ª2026Ç¯ÃíÌÜ¤ÎÃæ¸Å¼Ö3Âæ¤òÂç³¢Æü¤ËÂçÁªÈ´¡ÚÂè5¿åÍËÆü¤ÎÃË¡¢±óÆ£¥¤¥Å¥ë¤ÎÎáÏÂÅª¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼ÎóÅÁ¡§Âè6²ó¡Û
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
2025Ç¯¤â¤Ä¤¤¤ËÂç³¢Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Èº£Ï¢ºÜ¤Î¹¹¿·Æü¤Ç¤¢¤ëÂè5¿åÍËÆü¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç2025Ç¯ºÇ¸å¤ò¾þ¤ëÂè6²ó¤Ï¡¢Íè¤¿¤ë2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¡¢ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç3ÂæÁª¤ó¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡¢º£¤·¤«¤Ê¤¤&¥ê¡¼¥º¥Ê¥ë¡ª2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ÊÃæ¸Å¼Ö3Âæ¡¡Á´12Ëç
¤È¤Ï¤¤¤¨¥ä¥ó¥°¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¿ô¤ÏËÄÂç¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ3Âæ¤ò·è¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Î´ðËÜ¼´¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤µ¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Øº£¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¼Ö¼ï¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÉôÉÊÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Øº£¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¼Ö¼ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ø¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢¤·¤«¤âº£¸å¤â²Á³Ê¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¼´¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÈ´¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢´ñÈ´¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¾ï¼±Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¡£ ¥·¥È¥í¥¨¥ó
¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡¢¤Ç¤â¾è¤ì¤Ð¹¬¤»¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥óBX¡Ù¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎD¥»¥°¥á¥ó¥È¥µ¥ë¡¼¥ó¡Ø¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¤«¤é¡£
¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í»þÂå¤Î¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿BX¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Åö»þÆ±¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ç¥å¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÆâ³°Áõ¤Ï¡¢¹ñºÝ¾ï¼±Åª¤ÊÈÏáÆ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹¤¤¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¡¢Âç¤¤Ê¥¥ã¥Ó¥ó¤¬ºî¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¤½¤ì¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
Â²ó¤ê¤ÏBX¤ÎÁ°Ç¤¤Ç¤¢¤ë¡ØGS¡ÊGSA¡Ë¡Ù¤«¤éÂ³¤¯¥Ï¥¤¥É¥í¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¨¥°¥¶¥ó¥Æ¥£¥¢¤â¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥É¥í¥Ë¥å¡¼¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Î·çÅÀ¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Î¥í¡¼¥ë¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥É¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖII¡ÙÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢V6¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜÈÇ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Ä¹4.5m¡¢Á´Éý1.75m¤Û¤É¤Î¼ÖÂÎ¤Ï¸½ºß¤Î´ð½à¤«¤é¤¹¤ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£Ä¹Âç¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹°µÅÝÅª¤Ë¹¤¤¼ÖÆâ¤È¹Âç¤Ê²Ù¼¼¤ò»ý¤Á¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£µæ¶Ë¤Î¼ÂÍÑ¼Ö¤È¸Æ¤Ù¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÈÎÇä½ªÎ»¤«¤éÌó25Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢Î®ÄÌÂæ¿ô¤¬·ã¸º¡£ÉôÉÊ¤Î³ÎÊÝ¤ä°Ý»ý¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥¢ÂÐ¾Ý¸ÄÂÎ¤â½Ð¤Æ¤¤¿BX¤ä¡¢Â¾¤ÎÍÌ¾¤Ê¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ñÌ£À¤âÄã¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÆ±¼Ò¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤â¤è¤ê¥Þ¥Ë¥¢ÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤á¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÎ®ÄÌ²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤â¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡Ù¡¢¡Øº£¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢¡Øº£¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ù¤Î¾ò·ïÁ´¤Æ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï³§Ìµ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾è¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
2ÂåÌÜ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¡§½éÂå¤È3ÂåÌÜ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Âç·ê¡©
¡Ø¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¸¥¦¥¸¥¢¡¼¥í¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2013¡Á2023Ç¯¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿3ÂåÌÜ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¼êÃæ¸Å¼Ö¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢½éÂå¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÌó110Ëü±ß¤Ç¡¢Ç¯¼°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹âÃÍ¡£3ÂåÌÜ¤ÏÌó77Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢25Ëü±ß¡Á350Ëü±ß¤È²Á³ÊÉý¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤¬¹â¤¤5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¥Ñ¥ó¥À¡£2003Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤ÇSUVÉ÷¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï»Â¿·¡© ¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¤¤¤Ã¤Ý¤¦´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿2ÂåÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÌó55Ëü±ß¡¢²Á³ÊÉý¤Ï20¡Á140Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·140Ëü±ß¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¶ËÃ»¤Î¡ØÆÃ¼ìÊª·ï¡Ù¤Ç¤¹¡£
2003Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î2ÂåÌÜ¤Ï¡¢ËÜÍè¡Ø¥¸¥ó¥´¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ë¥Î¡¼¤«¤é¼ÖÌ¾¤¬¡Ø¥È¥¥¥¤¥ó¥´¡Ù¤ÈÊ¶¤é¤ï¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Æþ¤ê¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á³°´Ñ¤Ï½éÂå¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥¢¤â£´ËçÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò»º¤ß¤Þ¤·¤¿¡£À³ÊÅª¤Ë¤â¡¢3ÂåÌÜ¤È²¤½£¤Ç¤ÏÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î4ÂåÌÜ¡Ø¥°¥é¥ó¥Ç¥Ñ¥ó¥À¡Ù¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïº£¤Ç¤â¸Å¤¯¤Ê¤é¤º¡¢¹Âç¤ÊÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ë¥¬¥é¥¹¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÁõÈ÷¤â½¼¼Â¡£µ´Ìç¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ç¥å¥¢¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Øº£¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢¡Ø¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¥ª¥·¥ã¥ìÍ¢Æþ¼Ö¤È¤·¤ÆºÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤1Âæ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë17Âæ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬8Âæ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ø100HP¡Ù¤¬6Âæ¡¢Æâ³°Áõ¤¬¼«Ëý¤Î¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥·¥£¡Ù¤¬1Âæ¡¢4ÎØ¶îÆ°¤Î¡Ø4¡ß4¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°4WD¡Ù¤¬2Âæ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
½éÂå¥¢¥¦¥Ç¥£TT¡§Á´Á³¸Å¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢½éÂå¤Î¡Ø¥¢¥¦¥Ç¥£ TT¡Ù¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£1998Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢1995Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ç»ÔÈÎ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂ°¤Î²ô¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥×¥ì¡¼¥ó¤ò¶Ë¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÂ¤·Á¤Ç¡¢¹âµé´¶¤â½¼Ê¬¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
25Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½éÂå¥¢¥¦¥Ç¥£TT¡£Ìµ¹¤¤Î¶âÂ°¡Ê¥¤¥ó¥´¥Ã¥É¡Ë¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òºï¤®Íî¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¥¢¥¦¥Ç¥£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Åö½é1.8LÄ¾Îó4µ¤Åû5¥Ð¥ë¥Ö¥¿¡¼¥Ü¡Ü¥¯¥ï¥È¥í¡Ê4WD¡Ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢ÄÉ¤Ã¤ÆFF¥â¥Ç¥ë¡¢3.2¥ê¥Ã¥¿¡¼¡ØVR6¡ÙV6¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜÈÇ¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ØTT¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ù¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÃæ¸Å¼Ö¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈTT¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌó75Ëü±ß¡£¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤âÌó77Ëü±ß¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¸Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¡¢¹âÉÊ¼Á¡¢¹âµé´¶¤ò»ý¤Ä½éÂåTT¤¬¤½¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
À¸»º¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÌó20Ç¯·Ð¤Á¡¢ÉôÉÊ¶¡µë¤¬¸º¤Ã¤Æ°Ý»ý¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡Øº£¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡Ù¡¢¡Øº£¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¡¢¡Ø¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ù¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡²ó¤Î¡ØÂè£µ¿åÍËÆü¡Ù¤Ï2026Ç¯4·î29Æü¤Ç¤¹¡£°Õ³°À¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ø¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ö¼ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊµºÜ¤Î²Á³ÊÁê¾ì¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2025Ç¯12·î¸½ºß¤Ç¤¹¡Ë