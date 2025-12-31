É¹Àî¤¤è¤·¡¡¡È±é²Î³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¼«¿È¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤À²áµî¡Ö¿´¤ò»¦¤·¤Æ¡¢°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È±é²Î³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¼ÂºÝ¤Î¼«Ê¬¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÇº¤ó¤À²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢3Ç¯¤Î²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯¤Ë22ºÐ¤Ç¡ÖÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«10¥«·î¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÇä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¡È¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Á´Éô·è¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡È±é²Î³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡£¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò1²ó»¦¤·¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¿´¤ò»¦¤·¤Æ¡¢°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²¿¤¾¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤Þ¤ºÅ°¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²Î¤ÎÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¶á¤¤¿Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢²Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ë¤È²Î¤ÎÀ¤³¦¤¬Êø¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¡¢°ì±þ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê»Å»ö¤Ï¡Ë½çÄ´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡È¤Ï¤¤¡É¤È¡È¥¤¥¨¥¹¡É¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±é²Î¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÃË¤é¤·¤µ¤ò±é¤¸¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤ë¤¿¤Ó¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ÈÐªÎ¥¤·¡¢¿´¤ÏÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¹Àî¡£¡Ö20Âå¡¢30Âå¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê40Âå¡¢50ºÐ¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£40²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬¡£¤â¤¦Ãå¤¿¤¤°áÁõ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÃå¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ª²½¾Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬¤ó¤¬¤óÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¾å¤Ç²Î¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡È¤³¤ì¤¬»ä¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÀ¸½¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦ÁÖ²÷¤Ç¡£¤Õ¤¡¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤°¡¼¤Ã¤È²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£