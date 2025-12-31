³¹¤Ç¤ß¤«¤±¤ë¡Öµï½»¼Ô°Ê³°¼ÖÎ¾¿ÊÆþ¶Ø»ß¡× ¡Öµï½»¼Ô¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¤³¤È¡© Ã¯¤Ç¤âÄÌ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© °ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡Ö¹â¤¤È¿Â§¶â¡×¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â
¡Öµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯¡×¤Ï½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¸òÄÌµ¬À©
¡¡½»Âð³¹¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ÎÉ¸¼±¤ÈÊ»¤»¤Æ¡Öµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿Êä½õÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢µï½»¼Ô¤Î¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤ÏÄÌ¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÆ»Ï©¤òÃ±¤Ê¤ëÄÌ²áÏ©¤È¤·¤Æ»È¤¦¥¯¥ë¥Þ¤òÀ©¸Â¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌµ¬À©¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸·Ð°Þ¤äÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë·Ù»ëÄ£¸òÄÌÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Îµ¬À©¤Ï¡¢¾¼ÏÂ52Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥¤¥¿¥¦¥ó²½À¯ºö¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸³èÆ»Ï©¤«¤éÄÌ²á¸òÄÌ¤òÇÓ½ü¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤ò¼é¤ëÌÜÅª¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤ÊÄÌ¹Ô¶Ø»ßÆ»Ï©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤òÄÌ¤ë¤¿¤á¤Ëµö²Ä¾Ú¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Øµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¡Ù¼«ÂÎ¤Ë¸·Ì©¤Êµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜÅª¤ÏÀ¸³èÆ»Ï©¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ¤êÈ´¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢µï½»¼Ô°Ê³°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÄÌ¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µ¬À©¶è´Ö¤òÃ±¤Ë¶áÆ»¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè119¾ò1¹à¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¶Ø»ß°ãÈ¿¤ËÂÐ¤·¡Ö3¤«·î°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï5Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿ÅÀ¿ô2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
È¿Â§¶â¤ÏÉáÄÌ¼Ö¤Î¾ì¹ç7000±ß¡¢ÆóÎØ¼Ö¤Ï6000±ß¡¢¸¶ÉÕµÚ¤Ó¾®·¿ÆÃ¼ì¼Ö¤Ï5000±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êâ¹Ô¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îµ¬À©¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¡Ö¶áÆ»¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÄÌ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¯¥·¡¼¤äÇÛÃ£¤ÏOK!? ¤É¤ó¤Ê¼ÖÎ¾¤Ê¤éÄÌ¹Ô²ÄÇ½¡©
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Öµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¡×¤È¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢µï½»¼ÔËÜ¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂðÇÛÊØ¤äÍ¹ÊØÇÛÃ£¼ÖÎ¾¡¢µï½»¼Ô¤¬¸Æ¤ó¤À¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¹©»öÍÑ¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤â³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÍÑ»ö¤Î¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬µï½»¼ÔÂð¤Ø¾èµÒ¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²ÙÊª¤ÎÇÛÃ£¼ÖÎ¾¤¬½»Âð¤Ø¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤â°ãÈ¿¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½¾¶È°÷¤äÇÛÁ÷ÍÑ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Îã³°Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢À¯¼£³èÆ°ÍÑ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âµ¬À©¶è°èÆâ¤Ç³¹Æ¬ÀëÅÁ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡Öµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½êÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¶è°è¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öµï½»¼ÔÍÑ¼ÖÎ¾¤ò½ü¤¯¡×¤È¤¤¤¦É¸¼±¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÌÜÅª¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÃÏ°è¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÍÑ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿ÊÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë¤â½èÈ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î½»Ì±¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ì¤ÐÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¡ÖÀ¸³èÆ»Ï©¤òÃ±¤Ê¤ëÄÌ²áÏ©¤È¤·¤Æ»È¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÃÏ°è¤ÇÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½»Âð³¹¤Ç¡Öµï½»¼Ô°Ê³°Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡×¤ÎÉ¸¼±¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¡¢ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Êâ¹Ô¼Ô¤äÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢É¸¼±¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£