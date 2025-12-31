¡ÚÉ¹Àî¤¤è¤· ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡§Âè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î
12·î31Æü(¿å)¸á¸å4»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂè58²ó Ç¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤òÊüÁ÷¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡ÖÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÉô¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡×¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª
À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ï¡¢Éüµ¢¸å½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÉ¹Àî¤¤è¤·¤ò¼èºà¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö½®±´¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢È¬Âå°¡µª¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡½¡½Éüµ¢¸å½é¤Î¡ÖÇ¯Ëº¤ì¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¤Î²Î¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢È¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤Î¡Ö½®±´¡×¤â²Î¾§¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸Á°¡¢È¬Âå¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Èº¬¤òµÍ¤á¤Æ²Î¤Ð¤«¤ê¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡Ä¡Ä¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç³¨¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£°ÎÂç¤Ê²Î¼ê¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë¡¢µ÷Î¥¤ò¶á¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¬Âå¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤âÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉÅé¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
2026Ç¯¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤¬´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤¡ª
¡½¡½2025Ç¯¤Ï¡¢É¹Àî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤ËKIINA.¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±é²Î¤è¤ê¤â¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ã¤ÈÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤¿¡¢Ã£À®´¶¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡È¹¬¤»¤À¤Ê¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Éüµ¢¸å½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£Ãµ¤êÃµ¤ê¤Ç´Ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤·¤Ö¤È¤¯²Î¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤Çï¼ê¤ä¡È´¶Æ°¤·¤¿¡É¡È¡Ê¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡ËÎÞ¤¬½Ð¤¿¡É¡È¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤ÎÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È´¶Æ°¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤È¤¤¤¦À¼±ç¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¡ÈÀ¿¿´À¿°Õ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º»×¤¤¤ÏÅÁ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ëµá¤á¤é¤ì¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ËèÆü¤¬´¶Æ°¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½º£Ç¯¤Ï¡¢¡ÖParty of Monsters¡×¡ÊÉ¹Àî¤¤è¤· with t.komuro¡Ë¡¢¡ÖÇò¿çÏ¡¡×¤È¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ö4·î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº »ä¤Î°¦¤·¤¿ÎòÂå¥²¥²¥²¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØParty of Monsters¡Ù¤ò¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ØÇò¿çÏ¡¡Ù¤Ï¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¾¾ËÜÎ´ÀèÀ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ø¾å¼ê¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë´õË¾¤¬Åô¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡ØÇò¿çÏ¡¡Ù¤Ï¡¢¾¾ËÜÀèÀ¸¤¬Áá¤¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤µ¤ó¤È½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¤¹¤ì°ã¤¦²è¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÍèÀ¤¤Ç²ñ¤ª¤¦¤Í¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ºî¶Ê¤ÏGLAY¤ÎTAKURO¤µ¤ó¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£TAKURO¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤À¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿²Î¤ÎÂª¤¨Êý¤ä¶Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢²Î¤â¤Þ¤¿¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡×
¡½¡½º£¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡Ö¤º¤Ã¤È¡È¹¬¤»¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡É¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÙ¤ßÃæ¡¢2¥«·î¤Û¤É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø¤ªÌ£Á¹½Á¤ÈÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¨ÀÊ¤Î¥Í¥®¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¤Ë¡¢±ö¤à¤¹¤Ó¤ÈÇ¼Æ¦¡¢Çß´³¤·¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤òÁ´ÉôÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë½Ö´Ö¤¬¹¬¤»(¾Ð)¡£º®¤¼¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤·¡¢´ðËÜ¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤ÈÇò¤¤¤´ÈÓ¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤¬¤¢¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢5É¤¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ªÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡£¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àº°ìÇÕ²Î¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÂÔ¤Ä¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¡Èº£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡É¤È¡×
¡½¡½2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£ºÂ¤ÇºÂÄ¹¸ø±é¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö·à¾ì¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÂèÆóÉô¤Î²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤äËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£±é²Î³¦¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó±ýÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤«¤éÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤Ç¤â¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤Êý¤À¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¹Ô¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÇËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Î¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¤Î¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ãæ¤Ë¤Ïµã¤«¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²þ¤á¤Æ¡¢·à¾ì¸ø±é¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±é²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¤ª´é¤¬¸«¤¿¤¤¡ª 2026Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë·à¾ì¸ø±é¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¡¼¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Ø¤Û¤É¿ì¤¤¼ò¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¿·¶Ê¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤æ¤ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÉ¹Àî¤¤è¤· ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1977Ç¯9·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯2·î2Æü¡¢¡ØÈ¢º¬È¬Î¤¤ÎÈ¾¼¡Ïº¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè42²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î²»³Ú¿·¿Í¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢Âè51²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢¹ÈÇò¤Ë¤Ï24Ç¯¤Þ¤Ç24²ó½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤â¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·06Ç¯¡¢Âè48²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ç¤Ï¡Ø°ì·õ¡Ù¤ÇÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£17Ç¯¡¢Âè50²óÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Æ§¡¦9ÅÙÌÜ¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëÄ¶¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤¬Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£±é²Î¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ËÄ©Àï¤·¡¢°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÏ·¼ãÃË½÷¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤¬³«Ëë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¿åÌî½ÕÆà¡Ë
¢£°Û¿§¤¹¤®¤ë¥³¥é¥Ü¡ª¾¾Ê¿·ò♡¤È¤Àë¤¬¥Ó¥Ð¥µ¥ó¥Ð¡ª
¹á¼è¿µ¸ã¡¢½ãÎõ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¥±é¤·¤Æ¤¤¿¾¾Ê¿·ò¡£º£Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡ª¤Î6¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¶â¿§¤Ëµ±¤¯¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤È¡¢ºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡È¤È¤Àë¡É¤¬¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡©Ä¶¥¥é¥¥é¡ªÄ¶¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ªÄ¶ºÇ¶¯¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¢ºäËÜÅßÈþ¤é¹ë²Ú²Î¼ê¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¡Ä¤µ¤é¤ËÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×Éü³è¡ª
º£Ç¯¤â²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌÌ¡¹¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡ªÃíÌÜ¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿É¹Àî¤¤è¤·¡£2022Ç¯°ÊÍè¡ÖÇ¯Ëº¤ì¡×¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤¤è¤·¤Î¥º¥ó¥É¥³Àá¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤è¤·¥³¡¼¥ë¤¬¡ªÈ¬Âå°¡µª¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤â¾ð´¶Ë¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÈÇò¤ÎÂç¥È¥ê¤Ç¡Ø¥º¥ó¥É¥³¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿°ÊÍè¤Î¶ÛÄ¥´¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÉü³è¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤æ¤«¤ê¤¢¤ëÃÏ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Ì¾¶Ê¤â¡£100¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È´°¾§¤Î²÷µó¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬ÅÐ¾ì¡ªÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÆ»ÆÜËÙ¿Í¾ð¡×¤òÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹ÈÁÈÎòÂåºÇÂ¿½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò´ê¤¤²Î¤¤Â³¤±¤ë¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜÅßÈþ¤Ï¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¤Þ¤¿·¯¤ËÎø¤·¤Æ¤ë¡×¤òÈäÏª¡£º£Ç¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿û¸¶¹§¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¤ò¶»¤ËÇ®¾§¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ ¡È¹ÈÇò¤±¤ó¶Ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¹ÈÇò½é½Ð¾ì¤Î»þ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÔÀîÍ³µªÇµ¤âÅÐ¾ì¡£10·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¿·¤¿¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¿·¾Ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ÔÀî¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÉ¬¤º²Î¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÌ¿ºé¤«¤»¤Æ¡×¡£ºÆ¤Ó²Î¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¶»¤ËºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿º²¤Î²ÎÀ¼¤ò¡¢¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤Å¤¯¤·¡ª¿åÃ«Àé½Å»Ò¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶Æ°¤È¾Ð¤¤(!?)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
Í§¶á¤Î¿ÆÍ§¡¦¿åÃ«Àé½Å»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌ´¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ËÙÆâ¹§Íº¤È¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÎÅ·»È¤¿¤Á¡×¤ò¥à¡¼¥É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¤·¡¢ÀîÃæÈþ¹¬¤È¤Ï³¤¸¶ÀéÎ¤¡¦ËüÎ¤¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌÁÍ§¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ÎÄêÈÖ¤ò¡£ÁÒ¤¿¤±¤·¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È ½©»³Îµ¼¡¡Ë¤È¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ PART II¡×¡¢¸æºê¿Ê¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¤È¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ÎÉâµ¤¡×¤òÇ®¾§¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«ÂçÇú¾Ð¤¬¡Ä¡Ä!?
¤½¤·¤Æ¡¢èß¤ß¤¤ª¡Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó °ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¢¤ÎÀé¾»É×¤È¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡ª¼Â¤ÏÀé¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëèß¡£¤½¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò»Õ¾¢¡¦Àé¤âÆ±¤¸ÅìËÌ¿Í¤È¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤¿µ®½Å¤Ê»ÕÄï¶¦±é¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª