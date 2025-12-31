¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÊóÆ»¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¿´Íý³Ø¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö²á¾ê¤Ê¶²ÉÝ¡×¤ÎÀµÂÎ
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö·§¡×¡£¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç·§¤ò¶²¤ì¡¢¤½¤·¤Æ´ØÏ¢¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£Ë¡ÄîÎ×¾²¿´Íý³ØÇî»Î¤Î±óÆ£µ®Â§»á¤¬¤½¤Î¿´ÍýÅª¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¸¡¹¤·¤¤½ýÀ×¡Ä¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤ÎÇØÃæ
¥¯¥ÞÊóÆ»¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤³¤½
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ä¿Í¿ÈÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À2025Ç¯¡£
ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤â¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁªÄêÍýÍ³¤äÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¹ÎÄê¡¦ÈÝÄê¤ÎÁÐÊý¤Î°Õ¸«¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯¡×¤Ç¶èÀÚ¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Û¤É¥¯¥ÞÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤¬¥¯¥Þ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤¬¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òÏ¢ÆüÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢Ë¡¿´Íý¡¦Ë¡ÄîÎ×¾²¿´Íý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏË¡ÄîÎ×¾²¿´Íý³ØÇî»Î¤Î±óÆ£µ®Â§»á¤À¡£±óÆ£»á¤Ï½¸ÃÄ¿´Íý¤ÈÈÈºáÇ§ÃÎ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤â¤½¤ÎÍýÏÀ¤ò»È¤¨¤Ð½½Ê¬ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¥¯¥ÞÈï³²¤ÎÊóÆ»¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¤«¤é°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤¬¾Ã¼º¤·¤¿°õ¾Ý¤ò»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤Ï¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¤Ä¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³¤³°¤ÎÀïÁè¤è¤ê¿È¶á¤Ê¥¯¥ÞÈï³²¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¯¥ï¥±
¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÇ½Åª¤Ê¶²ÉÝ¤Îµ²±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Ê²½¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥»¥ê¥°¥Þ¥ó¤é¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ø½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¶²ÉÝ¡ÊPreparedness Theory¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬²áµî¤ÎÀ¸Â¸¶¥Áè¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç·¿¤ÎÊá¿©Æ°Êª¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤Î»É·ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°äÅÁÅª¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï¡¢ÁÄÀè¤¬Âç·¿Êá¿©¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤µ²±¤ò¡¢À¸Â¸ËÜÇ½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤·¤ÆÆó¤ÄÌÜ¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë²á¾ê¤Ê¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¿´Íý³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¡Ø²ÄÍÑÀ¥Ò¥åー¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊAvailability Heuristic¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¤Ï¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ÇÁ¯ÌÀ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¾ðÊó¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤è¤ê¤â¹â³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È²áÂçÉ¾²Á¤·¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÏÀ¤Ç¤¹¡×
´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢±ó¤¯¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Ç¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Î¤Û¤¦¤¬Á¯Îõ¤Ë±Ç¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ò²á¾ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¡¢º£¤ä¥¯¥Þ¤ÏÆÃÄê¤Î¾ì½ê¡Ê»³±ü¤ä³¤´ß¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ô³¹ÃÏ¡¢½»Âð³¹¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ë¤Þ¤Ç½ÐË×¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¿Í¿ÈÈï³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ØÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤òÈò¤±¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¡Ù¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÁ°Äó¤ÏÇË²õ¤·¤Þ¤¹¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡ÖÎ¦¾å¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¶Ë¤á¤ÆÌµº¹ÊÌÅª¤«¤ÄÉÔ²ÄÈò¤Ê¶¼°Ò¤Ë¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¤Ï¡¢È¯À¸¾ì½ê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸Ä¿Í¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Ìµº¹ÊÌÀ¤Î¹â¤¤ÈÈºá¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
»ö¼Â¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÎÙ¤ÎÄ®¤Çµ¯¤¤¿»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¥íー¥ë´¶¤ÎÁÓ¼º¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥¹¥¯Ç§ÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´Íý³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥¯¡¢Îã¤¨¤ÐÌµº¹ÊÌ»¦¿Í¤äÍ½´ü¤»¤Ì¼«Á³ºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Ï²á¾ê¤Ê¶²ÉÝ¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Ãí°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤ÈÈï³²¤ÏËÉ¤²¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥È¥íー¥ëÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢Á´¹ñÌ±¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÔ°Â´¶¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
½¸ÃÄÅª¤Ê´íµ¡ÅªÇ§ÃÎ¤ÎÉ½¤ì
¤Þ¤ÀÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢Ã¯¤ò½±¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÇÏ¢Æü¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÊóÆ»¤ò²æ¡¹¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤äÁè¤¤¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ä¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿³¤³°¤Î´íµ¡¤è¤ê¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¿´¤ò¸þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡ÖÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ï¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤òÂ¬¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ï±ó¤¯¤ÎÊ£»¨¤Ê¾ðÊó¤è¤ê¤â¡¢Èï³²¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢À¸¤¤ë¤«»à¤Ì¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Ç÷¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë¡¢¤è¤ê¶¯¤¯´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤ÇÅ«¤ä¥¹¥×¥ìー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¡ØÂÐºö¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¼«¸ÊËÉ±Ò¹ÔÆ°¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë±óÆ£»á¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ï£´～£µÇ¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤ë¸½¾Ý¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½¸ÃÄÅª¤Ê´íµ¡ÅªÇ§ÃÎ¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃÄ¿´Íý¤È¹½Â¤¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¤Þ¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤â½ÐË×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤â¥³¥í¥Ê¤â¡¢Èï³²¤ËÁø¤¦¿Í¤ËÉ¬Á³À¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤ÏÈï³²¤ËÁø¤¦Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¶Ë¤á¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁê¼¡¤°¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÂÐºö¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÈá¤·¤¯¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ö·ï¤Ï·«¤êÊÖ¤·µ¯¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¡¢¹ñÌ±¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ëÈá·à¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÁáµÞ¤«¤ÄÈ´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢°ì¿Í¤Î³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤ÏÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×
½¸ÃÄ¿´Íý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Ï¢ÆüÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£È´ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤¬¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡É¼«±Ò¡É¤¹¤ë¤·¤«²æ¡¹¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÂÐºö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ê¸¡¿±óÆ£µ®Â§