¡Ö¥È¥è¥¿¤è¤êÂç¤¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×²È¶ñ¿¦¿Í¤ÈZÀ¤Âåµ¯¶È²È¤¬¸ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤à¿·»þÂå
²È¶ñ¹©Ë¼¡ÖKOMA¡×ÂåÉ½¤Î¾¾²¬ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©éº¤òÀ¤³¦¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡ÖKASASAGI¡×ÂåÉ½¤ÎÄÍ¸¶Âç²ð¤µ¤ó¡£¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÅ¯³Ø¤Ç»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¤Íè¡¢¥Áー¥à¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï¡©¡¡
µìÍè¤ÎÅÌÄïÀ©ÅÙ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼Ò°÷¤ÎºÍÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹KOMA¤Î·Ð±Ä½Ñ¤«¤é¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤ò¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ³¤¯KASASAGI¤ÎÄ©Àï¤Þ¤Ç¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
»Ä¶È¥¼¥í¤Ç30%Çä¾å¤ò¿¤Ð¤·¤¿²È¶ñ¹©Ë¼
ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î½Õ¤Ë»Ä¶È¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤«¤é°ìÇ¯´Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤ÆÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£
Á´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤1Æü8»þ´Ö¤¬¸Â³¦¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Æ±¤¸À®²Ì¤Ê¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¸ú²ÌÅª¤Ë»Ä¶È¤òÌµ¤¯¤¹¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤â¾å¤ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤Æ¡¢Çä¾å¤äÍø±×Î¨¤â¿¤Ó¤ë¤À¤í¤¦¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢²¿»ö¤â¸ý¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
KOMA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿20Ç¯Á°¤ÏÅ°Ìë¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤¤10Ç¯Á°¤âµÙ¤ß¤Ê¤¯¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤ò¤«¤±¤Æ»Ä¶È»þ´Ö¤ò2»þ´Ö¡¢1»þ´Ö¡¢30Ê¬¤È¾¯¤·¤Å¤ÄÃ»¤¯¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤â»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Çä¾å¤ÏÁ°´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ30¡ó¿¤Ó¤¿¡£¡¡
¤½¤·¤Æº£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö110Æü¤«¤éºÇÂç130Æü¤ÎµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ¹´üµÙ¶ÈÊÝ¾Ú¤â°é»ùµÙ²Ë¤âÂà¿¦¶âÀ©ÅÙ¡¢ÉÞÍÜ¼êÅö¤Ê¤É¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼êÅö¤äÊÝ¾Ú¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¡Ö´Ä¶À°È÷¡×KOMA¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¾¾²¬ÌÐ¼ù¤µ¤ó¤ÎDiary¤è¤ê¡Ë
¾¾²¬¡¡¼«Ê¬¤¬ÀÎ¡¢²È¶ñ²ñ¼Ò¤Ç½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÆÊý¤äÀèÇÚ¤ÏÀäÂÐ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È±£¤¹¤°¤é¤¤¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¿ÆÊýÏ¢Ãæ¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢°ìÈÖÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Îîð¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¿Ï¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤ÊÀÚ¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÆü¤¹¤°¥Ð¥ì¤¿¡£¡ÖÃ¯¤¬»È¤Ã¤¿¡©¡¡¤ª¤Þ¤¨¤À¤í¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡£²¶¤¬¤â¤·¼ã¤¤½°¤Ë¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤ì¤¿¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ÅÛ¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀÎ¤Î¿¦¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë²¶¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¿¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¤é¤ì¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ï²¿¸Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¸Û¤ï¤ì¤Î¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼ã¤¤½°¤¬²¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ²¡¤·½Ð¤·¼°¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ã¤¤¿¦¿Í¤òËÜµ¤¤Ç°é¤Æ¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
²¶¤Ï¿¦¿Í¤À¤±¤É¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í´Ö¤¬°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤éÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¶µ¤¨¤ë¤·¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½¦¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤Ç¶ÈÀÓ¤¬30¡ó¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿·¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬¡¡¤À¤«¤é¸Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡£¸Å¤¯¤Æ¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Îý½¬ÎÌ¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°ìÊý¤ÇÈó¸úÎ¨¤Ê¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÇ¯¸ù½øÎó¤È¤¤¤¦¤·¤¤¿¤ê¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤ÇºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤»Ò¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê²È¶ñ¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµö¤¹ÅÚ¾í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÊÄº¿Åª¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¼ã¤¤¿¦¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©
¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖµ»½Ñ¤ò¿¤Ð¤¹ÊýË¡¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Ê¬¤Ç°ì¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
KOMA¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¼ã¤¤¿¦¿Í¤ÎºîÉÊ¤âÄ¾±ÄÅ¹¤ÇÇä¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ò°ì¿Í¤Ç¤ä¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤Ç¤¤ë¤ä¤êÊý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆÈó¸úÎ¨¤À¤È»×¤¦¡£²ñ¼Ò¤ÎÃç´Ö¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é»Ä¶È¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤ë²Ë¤Í¤¨¤Ê¤È¡£¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÀäÂÐ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤ªÁ°¤Ï²¿¤Ê¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¡©
ÄÍ¸¶¡¡ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ±¤¸³ø¤ÎÈÓ¤ò¿©¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤Èþ°Õ¼±¤È¤«¤â¤½¤Î°ìÌç¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£KOMA¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄÌ¤¤¡×¤Ç¹©Ë¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÈþ°Õ¼±¤Î¶¦Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±½ã¤ËºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ»½Ñ¤äÈþÅª¥»¥ó¥¹¤È¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¥»¥ó¥¹¤â¿¤Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£µ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¸À¤¦¤ÈÆó¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»½Ñ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¤Îµ»½Ñ¡×¤Ï»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆ»¶ñ¤Ç¤â¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡ÖÊ¿îð¡×¡Ê¤Ò¤é¤«¤ó¤Ê¡Ë¤È¤¤¤¦îð¤Ï¡ÖÆ»¶ñ¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯îð¡×¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¤³¤È¤ÇÆ»¶ñ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¡¢»þ´Ö¤¬·ë¹½²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ª¥êー¤É¤ª¤ê¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢É¬¤º¤¢¤ë°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤ÊÅþÃ£¤Ç¤¤ë¡£
¤À¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾®îð¡×¡£Æ±¤¸îð¤Ç¤â¾®¤µ¤Êîð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ë»È¤¦¿Í¤Î¥»¥ó¥¹¡£¸¦¤²¤Ð»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢Æ»¶ñ¤ò»Å¹þ¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¿Ï¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤«¡¢ÌÚÌÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤«¡¢¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÍ¸¶¡¡°ÊÁ°¡¢ËÍ¤¬¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¡¢¥»¥ó¥¹¤Í¤¨¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾²¬¡¡¤À¤±¤ÉÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¿¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´ïÍÑ¤Ê¤°¤é¤¤¤Ç¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤¬°ìÈÖ¥À¥á¡£
KOMA¤Ç¤ÏÄÌÇ¯¤Ç¼Ò°÷¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÍúÎò½ñ¤¬100ÄÌ¤°¤é¤¤Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2¡¢3¿Í¤Ç¤¹¡£³¤³°¤«¤éÍ¹ÊØ¤ÇºîÉÊ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ì¤È¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¼«ºî¤Î¥Ï¥ó¥¬ー¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÍ¸¶¡¡ËÜÅö¤À¡£¤³¤ó¤ÊÃúÇ«¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ºÎ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾²¬¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ö°ì²óÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áª¤Ö¤È¤¤Ë¡¢ÌÚ¹©µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤â¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈà¤âÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤¬Ìä¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Ï²¿¤Ê¤é³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤KOMA¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯ºÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿´Û¤ò4Å¹ÊÞ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¡£¡Ö·Ð±Ä¤¹¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤¿¤«¤é¡¢¸Û¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¼Ì¿¿¤Îµ¡ºà¤âÁ´Éô»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Ì¿¿¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤ë¡£Èà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤¬¡¢³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤ÎÄ¦¹ï²Ê¤ò½Ð¤¿»Ò¡£ÁÇºà¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¤«¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢Â¤·ÁÎÏ¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤·¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤â¤¹¤´¤¤¤«¤é¡¢²¶¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦°ì·Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁª¤Ö¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿·¤·¤¤KOMA¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Áー¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬¼ê¤·¤´¤È¤ò»Ù¤¨¤ë
¾¾²¬¡¡KOMA¤Ï¡Ö°ìÅÀ¤â¤Î¤Î²È¶ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÀÊª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö°ìÅÀÊª¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£°ìÅÀ½¸Ãæ¤Ç¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤ËÂç¤Á¤ã¤ó¡ÊÄÍ¸¶¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÅÀÊª¤Î¡ÖºîÉÊ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëºî²È¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÊ£¿ô¸Ä¤Î¡ÖÀ½ÉÊ¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó°ìÅÀÊª¤ÎºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ëµ»½Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¤À¤±¤É¿ô¤ò²ó¤¹ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹©Äø¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Îµ»½ÑÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÄê¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ººàÎÁ¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ºß¸Ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢ºß¸Ë¤òÊú¤¨¤¿¤éÇä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¸¤ã¤¢ÈÎÇäÎÏ¤¢¤ë¤Î¡©¡¡ºß¸Ë¤òÊú¤¨¤ë·ÐºÑÎÏ¤¢¤ë¤Î¡©¡¡ÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤¢¤ë¤Î¡©¡¡¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤À¤«¤é°ìÅÀÊª¤Î²È¶ñ¤ò¿ô¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤âÆñ¤·¤¤¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¡¢¥Áー¥à¤Îµ»½Ñ¡¢¤¢¤È¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡¢¥Áー¥à¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤è¤¤¤È¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦´Ä¶¤È¤«¥¹¥Æー¥¸¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£
²¿¤«°ì·Ý¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤´¤¤Ç®°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇºÎ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªÁ°¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÇ®°Õ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀÄ»³¤Ë¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤ò½Ð¤¹¤È¤¤â¤½¤¤¤Ä¤ËÇ¤¤»¤¿¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êKOMA¤Ï¡Ö¿Í¤¢¤ê¤¡×¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤ÄÆÃÄ§¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÄÍ¸¶¡¡KOMA¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¤Æ¡£º£Æü¤â¤ªÃë¸æÈÓ¡¢³§¤È¸æ°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤ê¡£
¾¾²¬¡¡ÃëÈÓ¤Ï°ì½ï¤Ë¿©¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ20¿Í¤¯¤é¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼«¿æ¤·¤Æ¡£¤¢¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Çー¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢2¤«·î¤Ë1²ó¡¢Á´°÷¤ÇÄ«¤«¤é¼ò°û¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÁÍý»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¡£µÄÂê¤ò²ñ¼Ò¤«¤éÀß¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎµÄÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Çä¤êÊý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤«ÏÃ¤¹¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤âµëÎÁ¤Ï½Ð¤¹¤«¤é¡¢°ìÆü¤Ç30Ëü±ß¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡£¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ë¤·¡¢»þ´Ö¤â¼è¤é¤ì¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤²¿¤«¤¬Èà¤é¤ÎÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÄÍ¸¶¡¡°ÊÁ°¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤ËºàÌÚ¤Î»ÅÆþ¤ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºàÌÚ²°¤µ¤ó¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«Âó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³«Âó¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¿¤Ö¤ó¾Ò²ð¤À¤È»×¤¦¡£
ÄÍ¸¶¡¡¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÌÚ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÌÚ¤¬½Ð¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢½Ð¤¿¤éÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¸þ¤³¤¦¤â¾¦Çä¤À¤«¤é¡¢½Ð¤¿¤è¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÄÍ¸¶¡¡Æ»¶ñ¤È¤«¤âÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
¾¾²¬¡¡Æ»¶ñ¤â¡¢¿ô¤Ë¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸þ¤³¤¦¤¬Áª¤Ù¤ë¾õÂÖ¤À¤«¤é¡¢¿¦¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Æ»¶ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥É¥é¥¯¥¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤è¤·¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÅÖÀÐ¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¡¢Å·Á³ÅÖÀÐ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ÏÂçÊý·¡¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·¡¤ê¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£º££Ó£Î£Ó¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¤¹¤´¤¤¿ÏÊª¤Îµ»½Ñ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤âÆüËÜ¤Þ¤ÇÅÖÀÐ¤òÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¡£±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¤À¤Ã¤¿¤é¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Æ»¶ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤è¤êÂç¤¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
ÄÍ¸¶¡¡ËÍ¤Ïº£¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©éº¤òÀ¤³¦¤Ë¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ëKASASAGI¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÀè¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÆó¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¥È¥è¥¿¤è¤êÂç¤¤¤²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ÏITµ¯¶È²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤È¡Ö¤èー¤¤¤É¤ó¡×¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀ¤³¦¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥È¥è¥¿¤è¤êLVMH¤Î¤Û¤¦¤¬»þ²ÁÁí³Û¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤³¤Ç¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥È¥è¥¿¤Î¼Ö¤è¤ê¡¢ìÔÂôÉÊ¤äÓÏ¹¥ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬»þ²ÁÁí³Û¹â¤¤¤ó¤À¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ»ö¶ÈÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥É¥ó¥Ú¥ê¡¢¥â¥¨¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¼òÎàÈÎÇä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÅÁÅý¹©éº¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âLVMH¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ¼Ò¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇIT´ë¶È¤òºÙ¡¹¤È¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê´ë¶È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥è¥¿¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬Éé¤±¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÊÌ¤ËÉé¤±¤ëµ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤é¡¢ÅÁÅý¹©éº¤Ç»þ²ÁÁí³Û50Ãû±ß¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î²¼¤ÇKASASAGI¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¾¾²¬¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÁÅý¹©éº¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÊªÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÎÆÜºÃ¤Ê¤ÉäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê³°¤ÎÆ»¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ÖÎÉ¤¤Ì¤Íè¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤º¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÁ°¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¡¢¿¦¿Í¤Ê¤Î¡©
ÄÍ¸¶¡¡ºÇ¶á¡¢KASASAGI¤¬¡ÖForbes Japan¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸æÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÅÁÅý¹©éº¤ò¶õ´Ö¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¼Ò¤Î°ìÈÖÂç¤¤ÊÃì¤Î»ö¶È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤é¤¬¡ÖÅÁÅý¹©éº¤ò¶õ´Ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿BtoC¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢BtoB¤ÎµÇ°ÉÊ»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤½¤Î±ï¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤È¤ª¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹©éºÉÊ¤ò¡¢´ë¶È¤Î¢þ¢þ¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼è°úÀè²¿É´¼Ò¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹©éºÉÊ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¦¤Á¤ÎÊª·ï¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤«¤éÄº¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹©éºÉÊ¤ò·úÊª¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤¤Ë²¼ÃÏ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤«¡¢»Ü¹©¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¼¥Í¥³¥ó¤Ë»Ü¹©¤òÇ¤¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ä¤¯¤Ã¤¿¹©Ë¼¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¿¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¶èÊ¬¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È·úÀß¶È¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¸½ºß¤Ï¡¢ÅÁÅý¹©éº¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤ä»×ÁÛ¤ò¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¡Ö¹©éº·úÃÛ¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¡¢Àß·×¤«¤é»Ü¹©¤Þ¤Ç¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÁÅý¹©éº¤ò¶õ´Ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¾¾²¬¡¡KOMA¤â¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À²¶¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿º¢¤Ï²¼ÀÁ»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã±²Á¤¬°Â¤¤¤«¤é¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£º£¤«¤é20Ç¯Á°¡¢¥µ¥Ö¥×¥é¥¤¥à¥íー¥óÌäÂê¤È¤«ÂÑ¿Ì¶¯ÅÙµ¶Áõ»ö·ï¡Ê¹½Â¤·×»»½ñµ¶Â¤ÌäÂê¡Ë¤È¤«¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ·úÃÛ¶È³¦¤¬¥º¥¿¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼è°úÀè¤Î²ñ¼Ò¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥óÄÙ¤ì¤Æ¡¢2000～3000Ëü¤«¤Ê¡¢¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î²¼ÀÁ¤È¤«ºàÎÁ²°¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¼Ú¶â¤·¤ÆÊ§¤Ã¤¿¤ê¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ´¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÄÙ¤ì¤ë¤Ê¤éºÇ¸å¤Ë²¿¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤ÆÄÙ¤ì¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¿·½É°ËÀªÃ°¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é3.11¤ÎÂç¿ÌºÒ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÁ´Á³¤¤¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤Ç¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â±¿°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ºîÉÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¡£¥Ð¥¤¥äー¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤Çä¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤â½ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¶ñ¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Í¡£
¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤âÇä¤ì¤¿¤êÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£À½ÉÊ¤ò²·¤·¤Æ¤âÉáÄÌ¤ÎÈÎÇä°÷¤µ¤ó¤À¤È¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î»×¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÕ¤«¤é¤«¤Ê¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤òÇä¤ë´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤ÎºÅ»ö¾ì¤Î½ä¶È¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¶å½£¤Þ¤Ç¤Î¿¦¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÈÎÇä²ñ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÂ¾¿Í¤ÎºîÉÊ¤«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í¡×¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ´è¸Ç¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¿Í¡×¤È¤¤¤¦Æó¶Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢´è¸Ç¤Ë¤ä¤êÂ³¤±¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢60ºÐ¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³µ¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ºîÉÊ¤â¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤Þ¤¿¤½¤Î¾¯¤·¸å¤Ë¡¢¤¢¤ëÂç¸æ½ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¡¢¿¦¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ò¤·¤í¡£¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡ÖÍÑÅÓ¤ÎÄÉµá¡×¤ò¶Ë¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤í¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿¦¿Í¤À¤è¤Ê¡£¿¦¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢´ñ¤ò¤Æ¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãå¼Â¤ËÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤À¤Ê¡×¤¢¤Î»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ËÄÌ¤º¤ë¡Ö¿¦¿Í¤Î¸¶ÅÀ¡×¤ò¼«³Ð¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¬ー¥Ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤«¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤«¡¢¡Ö¤¦¤ï¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Í×½êÍ×½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë½ÉÂê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
