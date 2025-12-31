¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌÚ¹©¡×¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ50´§¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äê¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿²È¶ñ¿¦¿Í¤¬¸ì¤ë¡Öµ¡Ç½ÄÉµá¤¬Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡×ÍýÍ³
ÅÁÅý¹©éº¤ò¸½Âå·úÃÛ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¹©éº·úÃÛ¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢£ÚÀ¤Âåµ¯¶È²È¤ÎÄÍ¸¶Î¶±À»á¡£Ãø½ñ¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¼ê¤·¤´¤È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡¡·ÐÇ¯Èþ²½¤Î»×ÁÛ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©éº¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤´¶À¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÄÍ¸¶»á¤¬¡¢À¤³¦8¥«¹ñ¤Ç¹ñºÝ¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ50´§¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äê¤Î¡Ö¸½Âå¤ÎÌ¾¹©¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿²È¶ñ¿¦¿Í¤Î¾¾²¬ÌÐ¼ù»á¤ÈÂÐÃÌ¡£
°ìÅÀ¤â¤Î¤Î²È¶ñ¤ò¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ê¤·¤´¤È¤ÎÈë·í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÖÌÚ¹©¡×¤Î¼ê¤·¤´¤È
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤Ç¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ¤Î¡Ö¾ÃÈñ¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¡ÊÃ»¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¡Ë¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£ËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©éº¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö»È¤¦¤Û¤É¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°¦Ãå¤¬Áý¤¹¡×――¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö·ÐÇ¯Îô²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÐÇ¯Èþ²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î»×ÁÛ¤ò³Ø¤Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤ä¶µ¼ø¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¿Ê¤ó¤À¹Í¤¨Êý¤À¤Í¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÇÁÇÅ¨¤À¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¹©éº¤Ï¡Ö¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤Î»×ÁÛ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÅÁÅý¹©éº¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬È¿Å¾¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ø¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¼ê¤·¤´¤È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡ÙÄÍ¸¶Î¶±À¡¦½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¤è¤ê¡Ë
ÄÍ¸¶¡¡¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤Î¸æ±ï¤òºÇ½é¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÈÌæ¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤²È¶ñ¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡Ö²È¶ñ¿¦¿Í¡×¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅÁÅý¹©éº¡×¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤«¤é¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¸æ±ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼Â²È¤Î²È¶ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¾¾²¬¤µ¤ó¤Î¹©Ë¼¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖKOMA¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¿ùÊÂËÜÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç±þÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¿ÆÊý¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¹©Ë¼¤ËÍè¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ö¿ÆÊý¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅÁÅý¹©éº¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤Ç¡Ö¿ÆÊý¡×¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¹©Ë¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¸åÆü¤¹¤°¤Ë¤ª¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬KOMA¤ÎÆÃÃí¤Î°Ø»Ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ©Àî¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åËÍ¤Î²ñ¼Ò¤ÎKASASAGI¤Ç¤â¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¤·¤´¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¶õ´Ö¤Î¤ª¤·¤´¤È¤Ç¸æ°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤ª¤·¤´¤È¤Î¸æ±ï¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£
ËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KASASAGI¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²È¶ñ¤â¤¹¤Ù¤ÆKOMA¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¼ê¿¨¤ê´¶¤Ï¡¢KOMA¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÆü¡¹¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÀÂåÝ°¡×¤È¤¤¤¦¡¢³¥¤äÅÚº½¤Ë1000Ç¯°Ê¾åËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Ý°¤â¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìËçÈÄ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¹©Ë¼¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬KOMA¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤éÂ¾¤â¸«¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â³ÆÃÏ¤Î²È¶ñ¹©Ë¼¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿¼ê¤·¤´¤È¤Ç²È¶ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©Ë¼¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Çºî²È¤È¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ°ìÄê¤Î¿ô¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Ç¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹©Ë¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸½ºß¡¢KASASAGI¤Î¹©éº·úÃÛ¤òÀß·×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ï¡¢KOMA¤Î²È¶ñ¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾²¬¡¡Âç¤Á¤ã¤ó¡Ê¢¨ÄÍ¸¶¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤Ï²¶¤ÎÌ¼¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤±¤É¡¢¼ã¤¤¤È¤«¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¹¤´¤¤¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¤À¤«¤éº£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬£Ë£Ï£Í£Á¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢KOMA¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤â¤·°ì½ï¤ËÍí¤ó¤À¤é¡¢°ã¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«ÌÌÇò¤¤Å¸³«¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä°ìÅÙ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¤«¿®Íê´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºÇ½é¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎºÇ½é¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¶²½Ì¤Ç¤¹¡ª¡¡¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¹©Ë¼¤ä¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¡¢Ëè²ó¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¾¾²¬¡¡¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£
ÄÍ¸¶¡¡Ëè²ó¤Ù¤í¤Ù¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÚ¹©¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¸Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Ï¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤À¤è¡×¤È¡£Æ»¶ñ¤Î¿Ï¤¬ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢îð¤ò´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ»¶ñ¤Î¿Ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢îð¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç²¿¼ïÎà¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÁ´¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Öcocoda chair¡×¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤KOMA¤Î°Ø»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢°ì¸Ä°ì¸ÄÌÚ¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Ï¤ÇÌÚ¤ò°ì¼þºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯´Ö¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÚ¤Î¸ÄÀ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÌÚÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÌÚ¤Ï¤³¤³¤ÇÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤éÎ×µ¡±þÊÑ¤Ëºï¤ëÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö°Ø»Ò¡×¤È¤¤¤¦Æ±¤¸·Á¤Î¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¸ÄÀ¤Î°ã¤¦ÌÚ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤ÏÁÇÁá¤¯¥Ñ¥Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤±¤É¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤È¤¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤â²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÂÌÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë
¾¾²¬¡¡²È¶ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¿·¤·¤¤²È¶ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Öµ¡Ç½¤ÎÄÉµá¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿¦¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢¿¦¿Í¤Ã¤Æ²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡ÖÆ»¶ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°Ø»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖºÂ¤ëÆ»¶ñ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤Ã¤Æ¡ÖºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Î°Ø»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹¤È¥¨¥´¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤Î·Á¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¶¤Î°Õ»×¤¬Æþ¤ê²á¤®¤ë¤È¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Öµ¡Ç½¤À¤±¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ËÃåÃÏ¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ï²¿¤Ç¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÂÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤Â¤·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÄÍ¸¶¡¡º£¤â¼êÉÁ¤¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤«¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¤ì¤ÏÍýÍ³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¡¢¤À¤«¤é¼êÉÁ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÉÁ¤±¤Ê¤¤¡£¼ê¤ÇÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÖºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤é³Ú¤À¤·¡¢¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤±¤ë¤«¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼êÉÁ¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¼êÉÁ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³¨¤¬²¼¼ê¤À¤È¡¢¤½¤ì¤âºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³¨¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡£¥Þ¥¸¤ÇËèÆü¥¹¥±¥Ã¥Á¤ÎÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¤È¤«¥Ôー¥Þ¥ó¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥¹¥±¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤«¡¢Ãª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¼¹ü¤È¤«¶²Îµ¤È¤«»°³Ñ¤ä´Ý¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤âÁ´Éô¥¹¥±¥Ã¥Á¤Î¤¿¤á¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ç¡¢ËèÆü²¿¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Îµ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Ø»Ò¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¡×¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÀþ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÚ¹©¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ¤Î´ðÁÃ¤Ï¡Ö³¨¡×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËèÆü¤½¤³¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍ¸¶¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌÚ¤òºï¤Ã¤Æ°Ø»Ò¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¤¸¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£ºï¤ê¤È¤«¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÀäÂÐºï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Éª¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤«¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ë¡£µÕ¤Ëµ¡Ç½Åª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂÎ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤È¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶¯ÅÙ¤È¤«¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÏÁ´Éôºï¤ê¼è¤ê¤¿¤¤¡£Í×¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éôºï¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤È¤«¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¥¦¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢îð¤È¤«Åá¤Çºï¤ë¥¤¥áー¥¸¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦ºï¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂÎ¤³¤ì¤°¤é¤¤ºï¤ì¤ë¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¿»÷À½ºî¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¼êÉÁ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÍ¸¶¡¡ÌÚ¤Ï°ì¸Ä°ì¸Ä·Á¤¬°ã¤¦Ãæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Î°Ø»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£ÊÌ¡¹¤Î¸ÄÀ¤ÎÌÚ¤ò¡¢ÂçÂÎ¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤Î¤È¤¤Î¡ÖÌÚ¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¡×¤Î¼è¤êÊý¤Ï¡©
¾¾²¬¡¡´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÌÚ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤Þ¤¿¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤ÌÚÌÜ¤òÁª¤Ö¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¶¯ÅÙÅª¤Ë¼å¤¤¡×¤È¤«¤È¤¤¤¦ÌÚ¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¶¯ÅÙ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÌÚ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÂ¤ê¿´ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÃåÃÏÅÀ¤Ë¤Ä¤¯¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤·¡¢¤³¤ÎÂ¤·Á¤À¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÌÌÜ¤ÊÌÚ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÀ½ºî¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÏÊª¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£²¿¤Ç¤â¿ÏÊª¤Ë¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤½¤ì¤â°ì¸Ä°ì¸Ä¡¢¿Ï¤ÎÅö¤ÆÊý¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¡£¿Ï¤òÆþ¤ì¤ëÊý¸þ¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤³¤¦¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ÏµÕ¤À¤·¤È¤«¡¢Á´ÉôÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌÚÌÜ¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¡×¤ò°ì¼þºï¤ë¤¦¤Á¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¿ÏÊª¤ÎÊý¸þ¤ò´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç´Ö°ã¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È·ç¤±¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖÌÚ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÌÚ¤Î¸À¤¦¤³¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌÚÌÜ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£´ðËÜ¤ÏÌÚ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ÖºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤°Ø»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÃåÃÏÅÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºï¤ë²áÄø¤Ç¤ÏÌÚÌÜ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤À¤í¤¦¤Ê¡©¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¼ê¿ô¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡©
¾¾²¬¡¡²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ÄÍ¸¶¡¡¿Ï¤Î¸þ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©
¾¾²¬¡¡ÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤·¡¢¤½¤ì¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Öº£Æü¤ÎÈÕ¸æÈÓ²¿¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«»×¤¤µÍ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÌÚ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤¢¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡Öµ»½Ñ¤Î½½¹çÌÜ¡×¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë
¾¾²¬¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Î²È¶ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤â¤Î¤â¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÅöÁ³½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¡¢¶¯ÅÙ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤«¤é¡¢¤½¤Î²È¶ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤òÁ´¤ÆÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤«¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦²Ã¹©¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤ËºÂ¤ê¿´ÃÏ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡¢¶¯ÅÙ¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ç¤âÌÌÅÝ¤¯¤»¤¨¤è¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÆñ¤·¤µ¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤ÇÁ´Éô¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤òÌµ°Õ¼±¤ËÈò¤±¤ÆÄÌ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤«¤é¤Ï¤½¤³¤òÈò¤±¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¿ÏÊª¤¬ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Îºï¤ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¿ÏÊª¤¬¤è¤¯ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éµ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤ò¡¢¤É¤ó¤É¤óÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÍ¸¶¡¡µ»½Ñ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤È¤«²È¶ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤Àµ»½Ñ¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤¢¤¢Á´Á³¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤È»×¤¨¤ë¤«¤é¡¢º£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤¬¥´ー¥ë¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö²¶¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Îý½¬¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¨¤òÉÁ¤¯Îý½¬¡¢îð¤ÎÎý½¬¡¢¿ÏÊª¤ò¸¦¤°Îý½¬¡¢º£¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤´¤È¤ÇÉ¬Í×¤À¤«¤é¸¦¤°¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍ¸¶¡¡Îý½¬¤Î¿ô¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÀäÂÐ¿ô¤ÏÂç»ö¡£ºÇÄã¸Â¤³¤Î¿ô¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢²¿Àé²ó¡¢²¿Ëü²ó¤«¡¢²¿Àé»þ´Ö¤Ê¤Î¤«²¿Ëü»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤«¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËºÇÄã¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤È¿ÉüÎý½¬¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
ÄÍ¸¶¡¡°ìÄê¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤ê¤È¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤âºï¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤ÏÃÊ³¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈºäÆ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Îý½¬¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤°¤Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÊ¿ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤ÎºäÆ»¤Îµ»½Ñ¤Ï½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎºäÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤È¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¶å¹çÌÜ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿»Í¹çÌÜ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
µ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ½½¹çÌÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é°ìµÙ¤ß¤·¤Ê¤¤¤ÈÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤ÏÉ¬¤º½½¹çÌÜ¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
îð¤ÎÇöºï¤ê¤È¤«¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤Î3¤«·î¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¥´ー¥ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥µー¥Õ¥£¥ó¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤â°ìÀÚ²¿¤â¤»¤º¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ïîð¤ËÁ´Éô¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë½½¹çÌÜ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç°ìÃ¶°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤â¤¦°ìÊâ¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¾õÂÖ¡£
¤À¤«¤éº£¡¢îð¤ò°ú¤±¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é3¥ß¥¯¥í¥ó¡¢°ìÎ®¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇö¤µ¤Î»°Ê¬¤Î°ì¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Îºï¤ê¤«¤¹¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤»¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨3¥ß¥¯¥í¥ó¤Ï1000Ê¬¤Î3¥ß¥ê¡á0.003¥ß¥ê¡Ë¡£È±¤ÎÌÓ¤ÎºÙ¤µ¤¬50～100¥ß¥¯¥í¥ó¡Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¹¤°¤ì¤¿¼ê¤·¤´¤È¤Ï¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î°Õ»×¤¬¸«¤¨¤ë
ÄÍ¸¶¡¡¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¢¤È¤«Èþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿²È¶ñ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¤È¤«¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿Í¤Î°Õ»×¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¤·¡¢¼êÊü¤·¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¬Á³À¤¬Í×¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð°Ø»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡Öcocoda chair¡×¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÉª¤ò¤³¤¦ÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¤é¤³¤ÎÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ï¶¯ÅÙÅª¤ËÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ÎÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Á´ÉôÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡×¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¡×¤À¤±¤À¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡¢¼Ò²ñ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Ë¤â¤è¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬½¨ºî¤ÈÂÌºî¤Î°ã¤¤¤À¤È»×¤¦¡£ÂÌºî¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î°Õ»×¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê·Á¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÂÌºî¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î°Õ»×¤¬Á´ÉôÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤ï¤¢¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢¤³¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¤â¤Î¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤°¤é¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤À¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤¿¤À¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¤À¤±¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£
ÄÍ¸¶¡¡¤µ¤¤Û¤É¡¢¡ÖÌÚ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºàÎÁ¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾²¬¡¡ÆÃÊÌ¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤³¤½¿ÀÂåÌÚ¤È¤«»È¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤ÅÛ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£Æ÷¤¤¤È¤«¤âÁ´Á³°ã¤¦¤·¡¢¿Ï¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤ËÅ»¤ï¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤½Å¤µ¡£¡ÖÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¢²¶¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¹â²Á¤ÊºàÎÁ¤Ç¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÚ¤ËÆÝ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¿Ï¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥°¥Ã¡ª¤È¼«Ê¬¤¬¾¡¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü²¿¿©¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¤Ç¡£
ÄÍ¸¶¡¡²¿¿©¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤é¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤Î¡Ê¾Ð¡Ë.
¾¾²¬¡¡¿ÀÂåÝ°¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É3000Ç¯¤È¤«ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤ÆÉå¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÛ¤À¤«¤é¡¢È¾Ê¬²½ÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡£ÌÚÌÜ¤Ï°ì¸«ÁÇÄ¾¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Æþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¿Ï¤¬Æþ¤ì¤Å¤é¤¤¡£¸÷¤ÎÊý¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¢±Æ¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ºï¤ë²Õ½ê¤òÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ìñ²ð¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤ÄÌÚºà¤Û¤É¡¢Èþ¤·¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¿ÀÂåÝ°¤Ï¡¢²È¶ñ¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Í¡£
¹½À®¡¿¹â»³¥ê¥ç¥¦¡¡»£±Æ¡¿»°¹¥Í´»Ê
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î¼ê¤·¤´¤È¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤« ·ÐÇ¯Èþ²½¤Î»×ÁÛ
ÄÍ¸¶ Î¶±À
2025Ç¯11·î17ÆüÈ¯Çä
990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·½ñÈ½¡¿208¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-721388-1
·¨¸¦¸ã»á(·úÃÛ²È)¿äÁ¦!
¡Ö¿¦¿Í¤Î¼ê¤¬ËÂ¤°»þ´Ö¤È¼ã¤¤µ¯¶È²È¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£
ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢¼ê¤·¤´¤ÈºÆÀ¸¤Î½ñ¡×
¢¡ÆâÍÆ¾Ò²ð¢¡
Ìø½¡±Ù¤¬Ì±éº±¿Æ°¤òÄó¾§¤·¤ÆÉ´Ç¯¡£¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ËZÀ¤Âå¤Îµ¯¶È²È¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡Ö·ÐÇ¯Èþ²½¡×¨¡¨¡»þ¤ÎÎ®¤ì¤¬°é¤àÈþ¤·¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¹©Ë¼¤òÎ¹¤·¡¢¿¦¿Í¤È²Ð¤äÌÚ¤äÅÚ¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÏÀ¸¤¤¿¼Â´¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÁÅý¹©éº¤Ï²áµî¤Î°ä»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯ÃÎ·Ã¡£¥â¥Î¤ò°¦¤¹¤ë¿´¤¬¿Í¤ò·ë¤Ó¡¢¼ê¤·¤´¤È¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï³¤³°¤Ç¤âÀÅ¤«¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹©éº¤«¤éÌ¤Íè¤òËÂ¤°Ä©Àï¤Î½ñ¡£
¢¡ÌÜ¼¡¢¡
Âè°ì¾Ï ZÀ¤Âå¡¢¹©éº¤Ë½Ð¹ç¤¦
ÂèÆó¾Ï ¹©éº¤«¤é³Ø¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¡¦Æ¯¤Êý
Âè»°¾Ï ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¹©éº¤ÎÀ¤³¦
Âè»Í¾Ï ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¹©éº¤ò¤Ä¤¯¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á
Âè¸Þ¾Ï ÆüËÜ¤Î¼ê¤·¤´¤È¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡¦¤³¤ì¤«¤é¡×