ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢V¢ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤Î18ºÐ¤Ï¡ØÀ®¡Ù¡¡µÜÎ¤Íõ¥á¥½¥Ã¥É¤¬À®Ä¹¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡Ú¥ë¡¼¥¡¼¤Î¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¡Û
¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Áª¼ê¤¬¹ç³ÊÇ¯ÅÙNo.1¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤Ã¤¿¡ÖJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¥×¥íÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë98´üÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¡Ä¡¡Åö»þÃæ³Ø2Ç¯¤ÎµÈùõ¥Þ¡¼¥Ê
²Æì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢2007Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¡£Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç7ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2021Ç¯¤Î¡Ö²Æì¸©Ì±¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹â¹»3Ç¯¤Îº£Ç¯¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¡ÖÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê½÷»Ò 15¡Á17ºÐ¤ÎÉô¡Ë¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·È¤¨¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£Íèµ¨¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ëQT¡ÊÍ½Áª²ñ¡Ë¤Ï1¼¡¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï²¼Éô¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÈùõ¤¬½ñ¤¤¤¿´Á»ú¤Ï¡ÈÀ®Ä¹¡É¤Î°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¡ØÀ®¡Ù¡£¡Öº£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÁ´ÊÆ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤«¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â½Ð¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤Ç¤¤¿°ìÇ¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢µÜÎ¤Íõ¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó54¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆüÊÆÄÌ»»24¾¡¤ò¸Ø¤ëµÜÎ¤Íõ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¡ÖµÜÎ¤Íõ¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë Supported by SUNTORY¡×¤Ç¤Ï¡¢µÜÎ¤¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó54¡×¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î³Ø¤Ó¤¬µÈùõ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢À®Ä¹¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£³¤³°¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Í¥¾¡¤È½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£QT¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë»î¹ç¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¸åÈ¾Àï¤ËÁ´Éô½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè½µÀï¤¦¤³¤È¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë²ÝÂê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¡£ÁÀ¤¦¤Ï¡¢Âè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÍÇË¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÎå¤à¹Í¤¨¤À¡£¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤È¤¤Ï¡¢12·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¶á¤¯¤Þ¤Ç»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1·î¤«¤é¤Ï¥À¥¤¥¥ó¤ÎÍ½Áª²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¥«·î´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¡£»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤â¡¢Ä©Àï¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡ÈÀ®Ä¹¡É¤Î°ìÇ¯¤òÎÈ¤Ë¡¢¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
