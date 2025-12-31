Ãæ¸Å¥¢¥¤¥¢¥ó¿Íµ¤1°Ì¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡ØSTEALTH¡Ù¡¡ ÃÍ²¼¤²¤¬¸ú¤¤¤¿Ì¾ºî¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡ÚÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î2022Ç¯È¯Çä¤Î¡ØSTEALTH¡Ù¤¬¡¢Àè·î¤ËÂ³¤2¥«·îÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢10·î¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤Î¤âÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÅçÅÄÅ¹Ä¹¤Ï¡¢¡ÖÈôµ÷Î¥¤È´²ÍÆÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¤ä¤äÂç¤¤á¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÈ¿È¯¤â¶¯¤¤¡£¥¹¥¤¡¼¥È¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥§¡¼¥¹²¼Éô¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Ãæ¸Å¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢¥¹¥Á¡¼¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç43,000±ß¤À¡£2°Ì¤È3°Ì¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÆðÅ´ÃÃÂ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Î2022Ç¯È¯Çä¤Î¡ØZX5 MK ll¡Ù¤È¡¢2024Ç¯È¯Çä¤Î¡ØZXi5¡Ù¤À¡£¡ØZXi5¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿°ÂÅÄÍ´¹á¤ä¡¢½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿ÆþÃ«¶Á¡¢½éÍ¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÂ¼¿´¤Ê¤É¤¬°¦ÍÑ¡£¡ÖÈ´¤±¤¬ÎÉ¤¯¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤ë¡¢ÂÇ´¶¤¬½À¤é¤«¤¤¡×¤È¡¢½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÅÄÅ¹Ä¹¤â¡Öºòº£¤ÎÆðÅ´¿Íµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£µå¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿Ä¤â¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¸Å¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï6ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¡ØZX5 MK¶¡Ù¤¬75,000±ß¡¢¡ØZXi5¡Ù¤Ï85,000±ß¤À¡£¥È¥Ã¥×10¤ÎÃæ¤Ë5¥â¥Ç¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª¡Ù¡£½ç°Ì¤È¥â¥Ç¥ë¡¢5ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥ÖÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£4°Ì¥¼¥¯¥·¥ª10¡Ê2017¡Ë30,000±ß¡¢5°Ì¥¼¥¯¥·¥ª8¡Ê2013¡Ë 22,000±ß¡¢6°Ì¥¼¥¯¥·¥ª7¡Ê2011¡Ë 20,000±ß¡¢9°Ì¥¼¥¯¥·¥ª11¡Ê2019¡Ë40,000±ß¡¢10°Ì¥¼¥¯¥·¥ª13¡Ê2023¡Ë64,000±ß¡£¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Çä¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¸«¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¤ä¤µ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª10¡Ù°Ê¹ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤ä¾õÂÖ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¹â¤¤ËþÂÅÙ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¼¥¯¥·¥ª¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡×¤ÈÅçÅÄÅ¹Ä¹¡£¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÈÎÇä¤â¹¥É¾¤Ç¡¢Æ±À¤Âå¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î11?12ËÜ¤È¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢2018Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª10¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê¥¯¥é¥Ö11?12ËÜ¤È¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤Ï99,800±ß¡£¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÂ·¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â´«¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú2025Ç¯12·î¤ÎÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥¢¥¤¥¢¥óÊÔ¡Ë¡Û1°Ì¡¡¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É STEALTH2°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZX5 Mk¶3°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥× ¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¢¨¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î12·î¤ÎÅý·×¢£²òÀâ¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Æ£ÂôÄ¹¸åÅ¹ ÅçÅÄÃ¤ÌéÅ¹Ä¹¤·¤Þ¤À¡¦¤¿¤Ä¤ä¡¿¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¶Ë¤áºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£Íß¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ØÀ¾¶¿¡¢»³²¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¸¶¡¢²ÏËÜ¡¢´ä°æ»ÐËå¤é½÷»Ò¥×¥í¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ëÆðÅ´¥¢¥¤¥¢¥ó¤È¤Ï¡©¡Ú26Ì¾¤Î¥â¥Ç¥ëÄ´ºº¡Û¡Ù¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Ãæ¸Å¥¢¥¤¥¢¥ó¿Íµ¤1°Ì¤Ï2¥«·îÏ¢Â³¤Ç¡ØSTEALTH¡Ù¡¡ ÃÍ²¼¤²¤¬¸ú¤¤¤¿Ì¾ºî¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡ÚÃæ¸Å¥¯¥é¥Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
