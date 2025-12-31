¸½¶â¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Ä¾¦¶È»ÜÀß¤Î½ñÀÒ¥³ー¥Êー¤Ç¥¢¥À¥ë¥ÈËÜ5ºý¤òËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê71¡Ë¤òÂáÊá¡¡¿·³ã»Ô
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥¢¥À¥ë¥ÈËÜ5ºý¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢71ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¡ÊËü°ú¤¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÆîºû¸ý¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê71¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï12·î24Æü¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¥³ー¥Êー¤Ç¡¢¥¢¥À¥ë¥ÈËÜ5ºý¡ÊÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×6600±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤Ï¤³¤ÎÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖËÜ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÈÈ¹Ô¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åö»þÃË¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅð¤ó¤ÀËÜ¤òÇã¤¨¤ë¤À¤±¤Î6600±ß°Ê¾å¤Î¸½¶â¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£