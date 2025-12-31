¡Ö¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×É¹Àî¤¤è¤·¡¢ÂçÊª²Î¼ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯»þÂå¡¡¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡Ö²Î¤¬»Ù¤¨¡×
²Î¼êÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡2025¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÏÃ¤·¤¿¡£
5ºÐ¤Î»þ¤Ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢À¤³¦¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡«ÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡«¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿»þ¡¢¤â¤¦¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²ÃÆ£¤¬Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤«¡¢¡Ø¤¹¤²¤¨¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤±¤ë¤«¤â¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¼«¸Ê¹ÎÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬²Î¤¨¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤â¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£²Î¤¬»Ù¤¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£